삼성중공업, 日 모리무라와 맞손…선박·데이터센터용 연료전지 개발

AI 핵심 요약beta
- 삼성중공업은 9일 일본 모리무라와 SOFC 개발 협약을 체결했다
- 양사는 2028년까지 선박·데이터센터용 SOFC를 공동 개발한다
- 삼성중공업은 상선과 부유식 데이터센터 적용을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 삼성중공업이 일본 기업과 손잡고 선박과 데이터센터에 적용할 차세대 친환경 발전 기술 개발에 나선다.
삼성중공업은 9일 판교R&D센터에서 일본 모리무라SOFC 테크놀로지와 고체산화물연료전지(SOFC) 개발 및 상용화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
양사는 2028년까지 선박과 데이터센터에 적용할 수 있는 SOFC를 공동 개발한다. 삼성중공업은 대용량 SOFC의 엔지니어링과 시스템 통합, 상용화를 담당하고 모리무라는 연료전지를 구성하는 셀과 스택을 공급한다.
SOFC는 수소나 액화천연가스(LNG) 등의 연료와 산소의 화학반응을 이용해 전기를 생산하는 발전장치다. 기존 엔진 방식보다 발전 효율이 높고 탄소 배출을 줄일 수 있다는 장점이 있다.
삼성중공업은 향후 건조하는 상선에 SOFC를 적용해 탄소 배출 규제에 대응하고 무인 자율운항 선박의 전동화 기술 확보에도 활용할 계획이다.
특히 신사업으로 추진 중인 부유식 데이터센터에도 SOFC를 적용해 안정적인 전력 공급 체계를 구축한다는 구상이다.
김경희 삼성중공업 미래사업본부장 부사장은 "삼성중공업의 조선·해양 분야 네트워크와 모리무라의 기술 전문성을 바탕으로 신시장을 개척하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com