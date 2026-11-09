증시 급락에 中企 IPO 차질 우려…상장 연기·자금 조달 부담 커져

IPO 상장 철회·연기 및 유상증자 번복 사례 잇따라

은행권 자금 조달도 애로..."내년 사업 계획도 못세워"





[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = "내년 초 거래소에 상장 예비심사 청구서를 제출하고 상반기 중 기업공개(IPO)를 진행할 계획이었지만, 지금과 같은 증시 급락세가 언제까지 이어질지 알 수 없어 일정을 변경해야 할 것 같습니다. 증권사와 적정 기업가치를 인정받을 수 있는 상장 시점을 조율하고 있습니다."

내년 IPO를 준비하던 경기도 군포공단의 한 반도체 장비업체 관계자는 이같이 말했다. 증시 급락으로 중소기업들의 자금 조달 여건이 악화할 수 있다는 우려가 커지고 있다. 내년 IPO를 추진하던 기업들도 기업가치 평가와 공모 흥행 가능성 등을 고려해 상장 계획과 일정을 조정할 가능성이 커지고 있다.

◆ IPO 상장 철회·연기 및 유상증자 번복 사례 잇따라

9일 업계에 따르면 하반기 들어 자금 조달 시장 냉각과 금융당국의 심사 강화, 그리고 투자심리 위축으로 코스닥 상장사 및 중소·벤처기업의 IPO 상장 철회 및 연기와 유상증자 공시 번복(철회·연기) 사례가 지속적으로 발생하고 있는 것으로 나타났다.

증시 급락에 中企 "IPO 연기·자금 조달 악화 불가피" [AI 그래픽 = 정탁윤 기자]

지난달 불성실공시법인 지정 건수는 총 16건으로, 9월(8건)보다 두 배 늘어났다. 월별 기준으로 올해 하반기 들어 가장 많은 수준이다. 특히 코스닥법인의 70%는 유상증자나 전환사채(CB) 등 자금조달 관련 공시를 번복하거나 변경한 사유로 불성실공시법인으로 지정됐다. 고금리와 증시 급락에 따른 자금조달 부담이 기업들의 계획을 불가피하게 변경시키고 있다는 얘기다.

한 중소기업 관계자는 "국내 증시의 지속 하락으로 비상장 시장 밸류에이션이 상장사보다 높아지면서 투자자들이 기존에 협의 중이던 가치에서 30% 이상 깎지 않으면 들어오지 않겠다고 한다"며 "고금리로 은행권 문턱이 높아진 상황에서 주변에선 2금융권이나 사채를 알아봐야 하는 것 아니냔 기업들 얘기가 점점 많아지고 있다"고 귀띔했다.

◆ 고금리에 은행 자금 조달도 애로..."내년 사업 계획도 못세워"

한국은행 연 3.00% 기준금리 인상 이후 시장금리와 은행 대출금리가 오르면서 기업의 이자 부담도 커지고 있다.

중소기업중앙회 조사에 따르면 국내 중소기업 1000개사 중 은행에서 자금조달 시 애로사항이 '있다'고 응답한 기업은 33.3%로 전체의 3분의 1 수준에 달한 것으로 파악됐다. 은행을 통한 자금조달 시 주요 애로사항(복수응답)으로 높은 대출금리(56.5%), 대출한도 부족(41.1%), 담보 요구 강화(22.5%) 순서로 나타났다.

대한상공회의소의 '기업 자금조달 실태와 정책과제 조사'에서도 최근 1년간 가장 어려워진 자금조달 수단으로 '시중은행 차입'(43.6%)이 첫손에 꼽혔다. 이어 '회사채 발행'(19.6%), '주식 발행'(14.2%), '정책금융'(11.8%), '지분투자 유치'(2.9%) 등이 뒤를 이었다.

중소기업 관계자는 "증시가 급락과 함께 은행권에서 담보 추가나 만기 연장 시 기존보다 높게 금리를 요구하고 있다"며 "내년 사업계획을 세워야 하는데 당장 이자 비용 부담에 제대로 된 계획을 세우지도 못하고 있는 실정"이라고 말했다.

tack@newspim.com