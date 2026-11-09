삼성·구글 손잡은 AI 안경 나온다…12월 출시 예정

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 9일 구글 제미나이 탑재 스마트 안경 출시를 구체화했다
- 젠틀몬스터·워비파커는 12일 사전 예약을 시작하고 12월 정식 출시한다
- 신제품은 실시간 번역·길 안내를 지원하며 메타 중심 시장에 도전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
메타 시장점유율 80% 넘어…삼성 참전으로 경쟁 본격화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 구글의 생성형 인공지능(AI) '제미나이'를 탑재한 스마트 안경을 선보이며 메타가 주도하는 AI 웨어러블 시장 공략에 나선다. 지난달 실적 발표에서 연내 출시를 예고한 제품으로, 실시간 번역과 길 안내 등 AI 기능을 지원한다.
9일 업계에 따르면 삼성전자와 협력한 국내 안경 브랜드 젠틀몬스터와 미국 워비파커는 오는 12일 스마트 안경 '인텔리전트 아이웨어'의 사전 예약을 시작한다. 정식 출시는 12월로 예정됐으며 한국과 미국이 초기 출시 시장으로 거론된다. 가격과 국내 출시 일정은 아직 공개되지 않았다.
삼성전자는 앞서 지난달 29일 3분기 실적 콘퍼런스콜에서 AI 시대에 맞는 새로운 폼팩터 경험을 제공하기 위해 연내 인텔리전트 아이웨어를 출시하겠다고 밝힌 바 있다. 이번 사전 예약은 당시 예고한 신제품의 시장 출시가 구체화되는 단계다.
신제품은 삼성전자의 하드웨어 기술과 구글 제미나이를 결합한 것이 특징이다. 카메라와 마이크, 스피커를 통해 주변 환경을 인식하고 실시간 번역과 길 안내, 정보 검색 등을 지원한다. 촬영 중에는 LED 표시등이 켜지며 외부 표시등이 가려지면 촬영이 중단되는 안전 기능도 적용됐다.
삼성전자의 시장 진입으로 메타 중심의 AI 스마트 안경 시장에도 경쟁이 본격화할 전망이다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 메타의 글로벌 AI 스마트 안경 출하량 점유율은 지난해 85.2%, 올해 상반기 81.3%에 달했다. 삼성전자는 구글의 AI 기술과 안경 브랜드의 디자인 경쟁력을 앞세워 시장 공략에 나설 계획이다.
mkyo@newspim.com