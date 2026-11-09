서영교 "국민의힘, 민생에 관심 없어...법사위 예산심사 보이콧 말고 돌아오라"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"법사위 예산 약 9조원 심사해야 하는데 불참…예산·민생입법 함께해야"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 소속 서영교 국회 법제사법위원회 위원장은 9일 국민의힘이 법사위 일정에 참여하지 않겠다고 밝힌 데 대해 예산안 심사를 방해하고 있다며 국회 복귀를 촉구했다.

서 위원장은 이날 자신의 페이스북에 "국민의힘은 민생에 관심이 없다. 예산 심사를 방해하고 있다"며 국민의힘의 법사위 일정 불참 방침을 비판했다.

서영교 국회 법제사법위원회 위원장. [사진=뉴스핌 DB]

서 위원장은 "국민의힘이 법사위 모든 일정에 참여하지 않겠다고 기자회견을 했다"며 "이게 기자회견할 일인가"라고 반문했다.

또 "지금 예산안을 심사하고 있다. 820조원의 국민 세금을 잘 배분해서 국민께 이자를 붙여 돌려드려야 하는데 국민의힘은 관심이 없다"며 "법사위 예산 약 9조원을 심사해야 하는데 보이콧하고 있다"고 밝혔다.

법사위 일정은 예정대로 진행하겠다는 입장도 밝혔다.

서 위원장은 "법사위는 9일과 10일 예산안을 심사하고, 11일에는 법안소위를 진행한다. 법사위는 쉼 없이 일하겠다"고 강조했다.

그러면서 "국민의힘은 특검법을 핑계 삼고 있다"며 "증거를 조작한 검사, 국정원, 감사원을 수사하지 말라는 것인가. 고발 지시, 조작 수사 지시, 협박, 회유 등을 수사하지 말라는 것인가"라고 주장했다.

그는 "어서 법사위로 오라. 민생을 위해 함께 일하자"며 "민생을 위한 예산과 입법을 함께 처리하자. 범죄는 특검, 중수청, 국수본에서 수사하고 처벌하도록 하자"고 덧붙였다.

chogiza@newspim.com