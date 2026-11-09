해운대관광고, 산업 현장 전문가 5명 '명예교사' 위촉

AI 핵심 요약beta
- 해운대관광고는 6일 산업 현장 전문가 5명을 명예교사로 위촉했다.
- 명예교사들은 관광·마케팅·외식·호텔·식품 분야 실무를 전한다.
- 학교는 학생들의 진로 탐색과 맞춤형 취업 지원을 강화할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 해운대관광고등학교는 2026학년도 부산형 고숙련 기술 인재 육성 사업의 일환으로 취업·진로 주간을 운영하며 산업 현장 전문가 5명을 명예교사로 위촉했다고 밝혔다. 임명식은 11월 6일 금봉관 대강당에서 열렸다.
학교 측은 산업 현장의 경험과 전문 지식을 학교 교육에 접목해 학생들의 진로 탐색 기회를 제공하고 맞춤형 취업 지원을 강화하기 위해 이번 위촉을 마련했다고 설명했다.
명예교사로는 파크하얏트 부산 김영현 과장, velynko 고동희 대표, 장화(비스트로) 구승민 오너 셰프, 해운대센트럴호텔 박유정 과장, 오뚜기 부산지점 정용원 지점장 등 5명이 위촉됐다. 이들은 관광, 마케팅, 외식, 호텔, 식품 분야에서 학생들에게 실무 특강, 멘토링, 진로 상담 등을 지원할 예정이다.
파크하얏트 부산 김영현 과장은 호텔 프런트 오피스와 객실 관리 실무 경험을, velynko 고동희 대표는 카페 창업, 온라인 쇼핑몰 운영, 디지털 마케팅 경험을 바탕으로 브랜드 기획 및 마케팅 전략 수립 방법을 전한다.
장화 비스트로 구승민 오너 셰프는 다양한 레스토랑 경력과 외식업 현장 경험을, 해운대센트럴호텔 박유정 과장은 3개 호텔 재경·인사·총무 업무 총괄 및 산업안전, 성희롱 예방, 고객 응대 교육 경력을 공유한다. 오뚜기 부산지점 정용원 지점장은 식품 유통, 영업 관리, 소비 트렌드 분석 등 식품 산업 전반에 대한 지식을 전달할 계획이다.
해운대관광고 박경흠 교장은 "산업 현장의 전문가들을 명예교사로 모시게 되어 기쁘다"며 "이번 위촉을 통해 학생들이 학교에서 배운 지식을 현장에 어떻게 적용할 수 있는지 배우고, 미래 관광 산업을 이끌어갈 인재로 성장하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.
whitss@newspim.com