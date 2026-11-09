DB손해보험, 소방의 날 맞아 소방공무원에 '마음을 잇다' 나눔 실시

AI 핵심 요약beta
- DB손해보험은 7일 프로미 봉사단 봉사활동을 진행했다
- 임직원과 가족 100여명은 소방관에게 전달할 쿠키와 편지를 마련했다
- DB손해보험은 소방공무원 지원과 안전문화 확산을 이어갈 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = DB손해보험이 지난 7일 서울시 강남구 DB금융센터에서 '마음을 잇다' 봉사활동을 진행했다고 9일 밝혔다.
이번 봉사에는 임직원과 가족 100여 명으로 구성된 '프로미 봉사단'이 참여했다. 봉사단은 서울시자원봉사센터의 공공안전 교육을 이수한 뒤, 소방관들의 노고에 감사를 표하기 위해 직접 만든 쿠키와 손편지를 마련했다.
이들은 자사 캐릭터 '프로미' 모양으로 만든 쿠키를 포장하고 감사 메시지를 적은 손편지를 서울 강남소방서에 전달했다.
DB손해보험 관계자는 "재난 현장에서 시민 안전을 지키는 소방공무원에게 감사를 표하고자 마련했다"며 "안전문화 확산을 위한 사회공헌을 지속할 것"이라고 전했다.
한편 DB손해보험은 소방공무원 지원 사업을 꾸준히 펼쳐오고 있다. 지난 2003년부터 24년 연속 'KBS 119상'을 후원하고 있으며, '프로미 오픈' 골프대회의 '사랑의 버디' 기부금으로 순직 소방공무원 유가족 자녀에게 15년간 총 9억4540만원의 장학금을 지급했다.
아울러 2024년부터는 소방청과 손잡고 청소년 대상 체험형 교육인 '프로미 119 안전리더캠프'를 운영 중이다.
DB손해보험은 2006년 프로미 봉사단 출범 이후 소외계층 지원과 어린이 안전사고 예방 활동을 추진해 왔으며, 향후에도 소방공무원 지원 및 안전문화 확산 활동을 이어갈 방침이다.
eoyn2@newspim.com