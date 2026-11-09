건설사 4곳 중 1곳 넘게 적자…이익률 반등에도 못 웃었다

건설정책연구원 조사

지난해 외감기업 적자 비중 27.5%

금융위기 이후 최대

이자비용 4년 새 2.65배

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지난해 외부감사를 받는 건설기업의 영업이익률이 소폭 개선됐지만 적자기업 비중은 금융위기 이후 최고 수준으로 높아졌다. 전체 건설 외감기업의 평균 수익성이 나아졌음에도 적자기업은 늘어나 평균 지표의 회복보다 취약기업 확산에 주목해야 한다는 진단이 나왔다.

(왼)건설외감기업 업종별 영업이익률 동향 (오)건설외감기업 업종별 순이익률 동향 [자료=대한건설정책연구원]

9일 대한건설정책연구원(이하 '건정연')에 따르면 지난해 외부감사 대상 건설기업의 영업이익률은 2.9%로 전년 2.2%보다 0.7%포인트(p) 상승했다. 순이익률은 1.1%로 같은 기간 0.1%p 오르는 데 그쳤다.

영업이익률이 반등했지만 과거 수준과 비교하면 회복 폭은 제한적이다. 2021년 영업이익률은 6.0%, 순이익률은 5.1%였다. 지난해 두 지표 모두 당시의 절반에 못 미쳐 2023년 이후 저수익 구조가 이어지고 있다는 평가다.

업종별 격차도 컸다. 종합건설업의 영업이익률은 2024년 1.5%에서 지난해 2.3%로 높아졌지만 순이익률은 0.1%에 머물렀다. 전문건설업은 영업이익률이 4.0%에서 4.3%로, 순이익률은 3.4%에서 4.0%로 상승했다.

재무 부담은 여전히 높았다. 전체 건설 외감기업의 부채비율은 지난해 137.9%로 전년보다 2.0%p 낮아져 2021년 이후 상승세가 멈췄다. 종합건설업은 151.4%로 전년 대비 0.3%p 하락하는 데 그쳐 150%대를 유지했다. 전문건설업은 83.4%로 5.5%p 떨어졌다.

지난해 이자비용은 3조7744억원으로 2024년 3조9838억원보다는 줄었지만 2021년 1조4241억원의 2.65배에 달했다. 같은 4년간 부채가 1.43배 늘어난 것과 비교하면 이자비용 증가 속도가 훨씬 빨랐다.

김태준 건정연 신성장전략연구실장은 "금리 상승을 이자비용 증가의 원인으로 보고 최근 시중금리 상승으로 부담이 더 커질 것"이라며 "평균적인 수익성 개선과 달리 적자기업은 늘었다"고 말했다.

지난해 건설 외감기업 중 영업적자를 낸 기업과 순손실을 기록한 기업 비중은 각각 27.5%로 금융위기 이후 최대치를 기록했다. 영업적자 기업 비중은 2021년 18.8%에서 2022년 22.0%, 2023년 26.2%, 2024년 26.6%로 높아졌다. 순손실 기업 비중도 같은 기간 20.1%에서 22.6%, 26.5%, 26.7%로 상승한 데 이어 지난해 27.5%에 도달했다. 종합건설업의 순손실 기업 비중은 37.1%에 달했다.

영업이익을 이자비용으로 나눈 이자보상배율은 전체 건설업에서 2024년 1.24배에서 지난해 1.63배로 개선됐다. 종합건설업은 0.65배에서 1.04배로 올라 영업이익으로 이자비용을 충당하는 수준을 가까스로 넘겼다. 전문건설업은 8.12배에서 8.69배로 높아졌다.

김 실장은 "평균의 회복보다 취약기업 확산에 주목할 필요가 있다"며 "협력업체와 건설근로자에게 연쇄적으로 번지지 않도록 공사대금 및 임금 체불 현황 모니터링 강화와 대응방안 마련이 필요하다"고 강조했다.

기업 부실이 하도급업체의 대금 회수와 근로자 임금 지급 문제로 이어지지 않도록 대응해야 한다는 취지다. 김 실장은 "근본적으로는 공사비 현실화를 조속히 실현하고 중소·전문건설업체에 대한 유동성 지원과 이자부담 완화 정책을 확대해야 한다"고 제언했다.

chulsoofriend@newspim.com