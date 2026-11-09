폴라리스오피스, 문서·그룹웨어 넘어 기업 보안으로…계열사 역량 결집

폴라리스AI핸디와 AD 무상 진단 캠페인 공동 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 폴라리스오피스가 계열사 폴라리스AI핸디와 손잡고 기업 보안시장 공략에 나선다. 양사는 '기업 AD 보안 무상 진단 캠페인'을 공동 추진하고, 기존 공공기관 및 기업 고객 기반을 활용해 보안 사업을 확대할 계획이라고 9일 밝혔다.

이번 캠페인은 기업 내부 인증 인프라의 잠재적 보안 위험을 사전에 점검하고 개선 방향을 제시하기 위해 마련됐다. 폴라리스오피스의 글로벌 보안 솔루션 공급 역량과 폴라리스AI핸디의 그룹웨어·전자결재 사업 경험을 결합해 기업별 맞춤형 보안 서비스를 제공한다는 구상이다.

캠페인 대상은 마이크로소프트 액티브 디렉터리(AD)를 운영하는 기업이다. 글로벌 데이터·ID 보안기업 네트릭스(Netwrix)의 진단 솔루션 'PingCastle'을 활용해 계정과 접근 권한, 보안 설정 등의 위험 요소를 분석하고 개선 우선순윜를 제시한다. 구체적인 진단 범위와 방식은 기업별 운영 환경과 보안 정책에 따라 협의할 예정이다.

폴라리스오피스, 폴라리스AI핸디 로고. [사진=폴라리스오피스, 폴라리스AI핸디]

양사는 역할을 나눠 사업을 추진한다. 폴라리스오피스는 Netwrix와의 파트너십을 기반으로 보안 솔루션 공급과 기술 지원을 담당하고, 폴라리스AI핸디는 공공기관과 기업 고객 네트워크를 활용해 신규 보안 수요를 발굴한다. 기존 공공기관 중심의 사업을 민간기업으로 확대하고, 그룹웨어 고객에게 계정·권한 관리와 데이터 보호 서비스를 추가로 제공한다는 전략이다.

클라우드 보안 분야로의 확장도 추진한다. 계열사 폴라리스클라우드의 마이크로소프트 애저(Azure)와 마이크로소프트 365 구축·운영 역량을 연계해 사내 구축형 시스템과 클라우드를 함께 사용하는 기업의 보안 수요에 대응할 계획이다.

폴라리스오피스는 무상 진단 이후 추가 관리가 필요한 기업에 Netwrix의 계정·권한 관리, 데이터 유출 방지, 위협 탐지 솔루션 등을 제안할 예정이다. 보안 환경 구축부터 지속적인 관리·운영까지 사업 범위를 넓혀 반복적인 매출이 발생하는 서비스 사업으로 육성한다는 방침이다.

폴라리스오피스 관계자는 "이번 캠페인은 기업이 보안 위험을 확인하는 데 그치지 않고 실제 개선까지 이어질 수 있도록 지원하기 위한 것"이라며 "폴라리스AI핸디의 공공·기업 고객 기반과 폴라리스클라우드의 클라우드 사업 역량을 결합해 그룹 차원의 보안 사업 경쟁력을 강화하고, B2B·B2G 시장에서 새로운 사업 기회를 확보하겠다"고 말했다.

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