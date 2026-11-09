대출 조이자 작은 집 몸값 올라…'국평'과 가격차 1억원대로

대출 규제에 자금 부담 적은 59㎡ 선호

84㎡와 평균 가격 차 1억6894만원

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 아파트 전용면적 84㎡와 59㎡의 평균 매매가격 차이가 1년 새 약 30% 줄었다. 대출 한도가 주택가격에 따라 차등 적용되면서 자금 부담이 덜한 소형으로 매수 수요가 향한 영향이라는 분석이다.

서울 시내 아파트 단지 [사진=뉴스핌 DB]

9일 부동산 리서치업체 리얼투데이가 국토교통부 실거래가를 분석한 결과 올해 9월 서울 아파트 전용면적 84㎡의 평균 매매가격은 13억110만원으로 집계됐다. 전용 59㎡는 11억3216만원으로 두 면적의 가격 차이는 1억6894만원이다.

지난해 9월에는 전용 84㎡가 13억4402만원, 59㎡가 11억376만원으로 2억4026만원의 차이를 보였다. 1년 사이 중소형 아파트의 가격 격차가 29.7% 줄어든 셈이다.

이러한 흐름은 서울 주요 권역에서도 나타났다. 강남3구(서초·강남·송파구) 중소형 가격 차이는 지난해 9월 4억2445만원에서 올해 9월 2억9636만원으로 30.2% 축소됐다.

금천·관악·구로구를 묶은 금관구에서는 같은 기간 1억3818만원에서 9550만원으로 30.9% 줄며 가격 차이가 1억원 아래로 내려왔다. 노원·도봉·강북구인 노도강도 1억4055만원에서 1억 302만원으로 26.7% 감소했다.

중소형 가격 격차가 좁혀진 배경으로는 강화된 대출 규제가 꼽힌다. 정부는 지난해 10·15 주택시장 안정화 대책을 통해 주택가격에 따라 주택담보대출 한도를 달리 적용했다. 15억원 이하 주택은 기존 6억원 한도를 유지했지만 15억원 초과~25억원 이하는 4억원, 25억원 초과는 2억원으로 낮췄다.

가격이 높은 주택일수록 매수자가 직접 마련해야 하는 자금 부담이 커지면서 상대적으로 저렴한 소형에 수요가 집중됐다는 해석이다. 같은 단지에서도 추가 자금이 필요한 전용 84㎡보다 대출 한도 안에서 접근하기 쉬운 59㎡를 선택하는 수요가 소형 가격을 뒷받침하고 있다는 것이다.

구자민 리얼투데이 연구원은 "선호도가 높은 단지일수록 84㎡를 매수하는 데 추가 자금이 필요하기 때문에 자금 동원력이 제한된 수요자들이 59㎡로 눈을 낮추면서 소형 아파트의 가격 하방을 든든히 지지하고 있다"고 설명했다.

이어 "서울 아파트값 상승세가 전반적으로 둔화하더라도 대출 규제 등으로 금융 여건이 엄격한 상황에서는 자금 부담이 작은 전용 59㎡가 현실적인 대안이 될 것"이라며 "소형 면적을 선호하는 흐름도 당분간 이어질 전망"이라고 부연했다.

chulsoofriend@newspim.com