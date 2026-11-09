한화세미텍, 신임 대표이사에 김진우 사업총괄…HBM 장비사업 강화

AI 핵심 요약beta
- 한화세미텍은 9일 김진우 사업총괄을 신임 대표로 내정했다
- 김 대표는 TC본더 사업 확대와 차세대 장비 공략에 나선다
- 한화세미텍은 하이브리드본더와 PLP 시장 진출을 추진한다
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3분기 반도체 장비 매출 115% 증가…하이브리드본더 신시장 개척
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한화세미텍이 김진우 사업총괄을 신임 대표이사로 내정했다. 고대역폭메모리(HBM) 제조 핵심 장비인 TC본더 사업을 확대하고 하이브리드본더 등 차세대 반도체 패키징 장비 시장 공략에 속도를 낼 방침이다.
한화세미텍은 9일 김진우 사업총괄을 새 대표이사로 내정했다고 밝혔다. 김 신임 대표(37)는 고려대학교 통계학과를 졸업하고 KPMG와 AT커니 등 글로벌 회계·컨설팅 기업을 거쳐 지난해 한화그룹에 합류했다. 이후 한화세미텍에서 전략 수립과 사업총괄을 맡아 반도체 장비 사업 확대를 이끌었다.
김 신임 대표가 사업 확대를 추진한 지난해 한화세미텍은 TC본더 'SFM5 Expert'로 900억원 이상의 매출을 올렸다. 올해 3분기 반도체 장비 매출은 848억원으로 전년 동기 대비 115.2% 증가했다. 산업용 장비 사업구조 개편과 신규 성장동력 확보에도 주력해왔다.
한화세미텍은 신임 대표 체제에서 TC본더 시장 점유율을 확대하는 동시에 하이브리드본더와 패널레벨패키징(PLP) 등 차세대 장비 시장 진출을 추진할 계획이다. 기존 한화비전과 한화세미텍을 겸임하던 김기철 대표는 앞으로 한화비전의 사업 확장에 집중한다.
한화세미텍 관계자는 "반도체 장비 부문 등 주력사업의 안정화와 시장 확대에 힘써온 김 신임 대표가 앞으로도 한화세미텍의 새로운 성장을 이끌 것으로 기대한다"고 말했다.
mkyo@newspim.com