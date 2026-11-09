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한국앤컴퍼니그룹, 임원 49명 승진…연공서열 깨고 젊은 인재 발탁

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  • 한국앤컴퍼니그룹은 9일 젊은 인재 발탁 중심의 2027년 임원인사를 단행했다
  • 그룹은 한국앤컴퍼니 등에서 총 49명을 승진시키고 부사장 5명을 발탁했다
  • 한온시스템 임원 19명을 승진시켜 경영 효율화와 계열사 시너지 강화를 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

팀장 거치지 않고 임원 승진…성과·역량 중심 인사 강화
AX·공급망·브랜드 등 핵심 분야 부사장 5명 승진
한온시스템 19명 승진…경영 효율화·그룹 시너지 가속

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국앤컴퍼니그룹이 연공서열을 벗어난 젊은 인재 발탁과 핵심 사업 리더십 강화를 골자로 한 2027년 정기 임원인사를 단행했다. 인공지능 전환(AX)과 글로벌 사업 경쟁력 강화를 이끌 부사장 5명을 승진시키고, 한온시스템의 경영 효율화와 계열사 간 시너지 확대에 힘을 실었다.

한국앤컴퍼니그룹은 이번 인사를 통해 한국앤컴퍼니 3명, 한국타이어앤테크놀로지 27명, 한온시스템 19명 등 총 49명의 임원을 승진시켰다고 밝혔다. 인사 시행일은 오는 12월 1일로, 예년보다 약 한 달 앞당겼다.

이번 인사는 개인의 전문성과 성과를 중심으로 젊은 인재를 전진 배치하고, 미래 사업 경쟁력 강화를 위한 핵심 분야의 리더십을 보강한 것이 특징이다.

한국앤컴퍼니그룹의 2027년 정기 임원인사에서 부사장으로 승진한 5명. 사진 위쪽 왼쪽부터 박정수 한국타이어앤테크놀로지 부사장, 김헌준 한국타이어앤테크놀로지 부사장, 안수정 한국타이어앤테크놀로지 부사장. 아래쪽 왼쪽부터 김성진 한국앤컴퍼니 부사장, 박현민 한국타이어앤테크놀로지 부사장. [사진=한국앤컴퍼니그룹]

◆ 연공서열 대신 성과…팀장 거치지 않고 임원 발탁

이번 인사의 가장 큰 특징은 연차와 직급보다 개인의 전문성과 성과를 우선시했다는 점이다. 조현범 회장이 강조해 온 '프로액티브(Proactive) 리더 육성' 기조에 따라 젊은 인재를 전진 배치하고, 현장 중심의 혁신을 이끌 차세대 리더십 확보에 초점을 맞췄다.

대표적인 사례가 한국타이어앤테크놀로지 안전생산기술본부 정재현 책임이다. 정 책임은 정련제조기술 분야에서 전문성을 쌓으며 관련 프로젝트를 주도해 온 성과를 인정받아 팀장 보임 없이 임원으로 발탁됐다.

마케팅본부 G.Pricing전략팀 이민 팀장도 팀장 부임 1년 만에 임원으로 승진했다. 이 팀장은 글로벌 가격 체계와 운영 전략을 수립하고 시장·환율·관세 변화에 따른 수익성 분석을 바탕으로 가격 전략과 수요 예측을 연계하는 업무를 담당해 왔다.

그룹은 연구개발(R&D)과 생산기술뿐 아니라 영업·마케팅 분야에서도 젊은 인재를 발탁해 조직 전반에 성과 중심의 인사 문화를 확산한다는 방침이다.

특히 실무 현장에서 문제를 발굴하고 해결책을 제시하는 '바텀업(Bottom-up)' 혁신을 통해 조직의 실행력을 높이겠다는 구상이다.

◆ AX부터 글로벌 OE까지…핵심 사업 이끌 부사장 5명 승진

미래 사업 경쟁력 강화를 위한 부사장급 승진 인사도 단행했다. 김성진 한국앤컴퍼니 디지털전략실 전무를 비롯해 한국타이어앤테크놀로지 박현민 구매 부문 전무, 안수정 마케팅본부 전무, 김헌준 G.OE혁신본부 전무, 박정수 재무회계부문 전무 등 5명이 부사장으로 승진했다.

김성진 신임 부사장은 그룹 차원의 AX 전략을 주도해 온 인물이다. 인공지능(AI)을 특정 부서의 전문 기술에 국한하지 않고 임직원의 일상 업무 전반에 활용할 수 있도록 확산하며 디지털 기반 업무 혁신 체계를 구축한 성과를 인정받았다.

박현민 신임 부사장은 글로벌 공급망 변화에 대응한 신규 조달 체계 구축과 자재 원가 경쟁력 확보를 이끌었다. 원가 관리 역량을 강화하고 구매 부문의 전략적 역할을 확대하는 데 기여했다는 평가다.

안수정 신임 부사장은 전기차 전용 타이어 브랜드 '아이온(iON)'의 글로벌 마케팅을 이끌며 브랜드 인지도 제고와 판매 확대에 주력해 왔다.

김헌준 신임 부사장은 글로벌 완성차 업체를 대상으로 신차용 타이어(OE) 사업을 확대했으며, 박정수 신임 부사장은 재무관리 체계 개선과 비용 효율화를 통한 수익성 강화에 기여했다.

이번 부사장 인사는 AI 기반 업무 혁신부터 원가 경쟁력, 프리미엄 브랜드, 글로벌 완성차 공급망, 재무 건전성까지 핵심 경영 분야를 고르게 강화한 것이 특징이다.

그룹은 이를 통해 급변하는 모빌리티 산업 환경에 대응하는 동시에 중장기 성장 기반을 확보한다는 전략이다.

◆ 한온시스템 19명 승진…경영 효율화·그룹 시너지 본격화

한온시스템의 임원 인사에도 무게가 실렸다. 한국앤컴퍼니그룹은 한온시스템 인수 3년 차를 맞는 2027년을 계열사 간 사업 시너지를 본격화하는 시점으로 보고 주요 부문의 리더십을 보강했다.

한온시스템에서는 총 19명의 임원이 승진했다. 연구개발과 전략혁신, 재무, 인사(HR) 등 핵심 경영 기능은 물론 아시아태평양·미주·중국 등 주요 글로벌 지역 사업 조직에서도 승진자를 배출했다.

이는 한온시스템의 기술 경쟁력과 사업 운영 효율성을 높이는 동시에 글로벌 지역별 수익성 개선에 속도를 내기 위한 조치다.

그룹은 한온시스템의 경영 개선 성과를 가시화하고 한국타이어를 비롯한 계열사와의 기술·사업 역량을 결집해 인수 시너지를 실질적인 경영 성과로 연결한다는 계획이다.

인사 시기를 예년보다 약 한 달 앞당긴 것도 눈에 띈다. 글로벌 경영 환경의 불확실성이 커지는 상황에서 내년도 사업 전략에 맞춘 조직 정비를 조기에 마무리하고, 주요 경영 과제에 대한 대응 속도를 높이겠다는 취지다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 "이번 임원인사를 통해 성과와 역량 중심의 인재 경영을 강화하고, 한온시스템의 경영 개선과 그룹 차원의 사업 시너지를 본격화하겠다"며 "AI·디지털 전환과 글로벌 사업 경쟁력 강화를 통해 급변하는 모빌리티 산업 환경에 선제적으로 대응하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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