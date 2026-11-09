한국앤컴퍼니그룹, 임원 49명 승진…연공서열 깨고 젊은 인재 발탁

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팀장 거치지 않고 임원 승진…성과·역량 중심 인사 강화

AX·공급망·브랜드 등 핵심 분야 부사장 5명 승진

한온시스템 19명 승진…경영 효율화·그룹 시너지 가속

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국앤컴퍼니그룹이 연공서열을 벗어난 젊은 인재 발탁과 핵심 사업 리더십 강화를 골자로 한 2027년 정기 임원인사를 단행했다. 인공지능 전환(AX)과 글로벌 사업 경쟁력 강화를 이끌 부사장 5명을 승진시키고, 한온시스템의 경영 효율화와 계열사 간 시너지 확대에 힘을 실었다.

한국앤컴퍼니그룹은 이번 인사를 통해 한국앤컴퍼니 3명, 한국타이어앤테크놀로지 27명, 한온시스템 19명 등 총 49명의 임원을 승진시켰다고 밝혔다. 인사 시행일은 오는 12월 1일로, 예년보다 약 한 달 앞당겼다.

이번 인사는 개인의 전문성과 성과를 중심으로 젊은 인재를 전진 배치하고, 미래 사업 경쟁력 강화를 위한 핵심 분야의 리더십을 보강한 것이 특징이다.

한국앤컴퍼니그룹의 2027년 정기 임원인사에서 부사장으로 승진한 5명. 사진 위쪽 왼쪽부터 박정수 한국타이어앤테크놀로지 부사장, 김헌준 한국타이어앤테크놀로지 부사장, 안수정 한국타이어앤테크놀로지 부사장. 아래쪽 왼쪽부터 김성진 한국앤컴퍼니 부사장, 박현민 한국타이어앤테크놀로지 부사장. [사진=한국앤컴퍼니그룹]

◆ 연공서열 대신 성과…팀장 거치지 않고 임원 발탁

이번 인사의 가장 큰 특징은 연차와 직급보다 개인의 전문성과 성과를 우선시했다는 점이다. 조현범 회장이 강조해 온 '프로액티브(Proactive) 리더 육성' 기조에 따라 젊은 인재를 전진 배치하고, 현장 중심의 혁신을 이끌 차세대 리더십 확보에 초점을 맞췄다.

대표적인 사례가 한국타이어앤테크놀로지 안전생산기술본부 정재현 책임이다. 정 책임은 정련제조기술 분야에서 전문성을 쌓으며 관련 프로젝트를 주도해 온 성과를 인정받아 팀장 보임 없이 임원으로 발탁됐다.

마케팅본부 G.Pricing전략팀 이민 팀장도 팀장 부임 1년 만에 임원으로 승진했다. 이 팀장은 글로벌 가격 체계와 운영 전략을 수립하고 시장·환율·관세 변화에 따른 수익성 분석을 바탕으로 가격 전략과 수요 예측을 연계하는 업무를 담당해 왔다.

그룹은 연구개발(R&D)과 생산기술뿐 아니라 영업·마케팅 분야에서도 젊은 인재를 발탁해 조직 전반에 성과 중심의 인사 문화를 확산한다는 방침이다.

특히 실무 현장에서 문제를 발굴하고 해결책을 제시하는 '바텀업(Bottom-up)' 혁신을 통해 조직의 실행력을 높이겠다는 구상이다.

◆ AX부터 글로벌 OE까지…핵심 사업 이끌 부사장 5명 승진

미래 사업 경쟁력 강화를 위한 부사장급 승진 인사도 단행했다. 김성진 한국앤컴퍼니 디지털전략실 전무를 비롯해 한국타이어앤테크놀로지 박현민 구매 부문 전무, 안수정 마케팅본부 전무, 김헌준 G.OE혁신본부 전무, 박정수 재무회계부문 전무 등 5명이 부사장으로 승진했다.

김성진 신임 부사장은 그룹 차원의 AX 전략을 주도해 온 인물이다. 인공지능(AI)을 특정 부서의 전문 기술에 국한하지 않고 임직원의 일상 업무 전반에 활용할 수 있도록 확산하며 디지털 기반 업무 혁신 체계를 구축한 성과를 인정받았다.

박현민 신임 부사장은 글로벌 공급망 변화에 대응한 신규 조달 체계 구축과 자재 원가 경쟁력 확보를 이끌었다. 원가 관리 역량을 강화하고 구매 부문의 전략적 역할을 확대하는 데 기여했다는 평가다.

안수정 신임 부사장은 전기차 전용 타이어 브랜드 '아이온(iON)'의 글로벌 마케팅을 이끌며 브랜드 인지도 제고와 판매 확대에 주력해 왔다.

김헌준 신임 부사장은 글로벌 완성차 업체를 대상으로 신차용 타이어(OE) 사업을 확대했으며, 박정수 신임 부사장은 재무관리 체계 개선과 비용 효율화를 통한 수익성 강화에 기여했다.

이번 부사장 인사는 AI 기반 업무 혁신부터 원가 경쟁력, 프리미엄 브랜드, 글로벌 완성차 공급망, 재무 건전성까지 핵심 경영 분야를 고르게 강화한 것이 특징이다.

그룹은 이를 통해 급변하는 모빌리티 산업 환경에 대응하는 동시에 중장기 성장 기반을 확보한다는 전략이다.

◆ 한온시스템 19명 승진…경영 효율화·그룹 시너지 본격화

한온시스템의 임원 인사에도 무게가 실렸다. 한국앤컴퍼니그룹은 한온시스템 인수 3년 차를 맞는 2027년을 계열사 간 사업 시너지를 본격화하는 시점으로 보고 주요 부문의 리더십을 보강했다.

한온시스템에서는 총 19명의 임원이 승진했다. 연구개발과 전략혁신, 재무, 인사(HR) 등 핵심 경영 기능은 물론 아시아태평양·미주·중국 등 주요 글로벌 지역 사업 조직에서도 승진자를 배출했다.

이는 한온시스템의 기술 경쟁력과 사업 운영 효율성을 높이는 동시에 글로벌 지역별 수익성 개선에 속도를 내기 위한 조치다.

그룹은 한온시스템의 경영 개선 성과를 가시화하고 한국타이어를 비롯한 계열사와의 기술·사업 역량을 결집해 인수 시너지를 실질적인 경영 성과로 연결한다는 계획이다.

인사 시기를 예년보다 약 한 달 앞당긴 것도 눈에 띈다. 글로벌 경영 환경의 불확실성이 커지는 상황에서 내년도 사업 전략에 맞춘 조직 정비를 조기에 마무리하고, 주요 경영 과제에 대한 대응 속도를 높이겠다는 취지다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 "이번 임원인사를 통해 성과와 역량 중심의 인재 경영을 강화하고, 한온시스템의 경영 개선과 그룹 차원의 사업 시너지를 본격화하겠다"며 "AI·디지털 전환과 글로벌 사업 경쟁력 강화를 통해 급변하는 모빌리티 산업 환경에 선제적으로 대응하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com