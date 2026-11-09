한샘, 3분기 영업이익 16억...전년 比 76% '급감'

AI 핵심 요약beta
- 한샘은 9일 3분기 영업이익이 16억900만원으로 76.5% 감소했다고 공시했다
- 3분기 매출은 3576억원으로 19% 줄었지만 순이익은 흑자 전환했다
- 고금리와 대출 규제, 원부자재 가격 상승 및 일회성 비용이 실적을 압박했다
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"비우호적 거시 환경 여파"
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 주택 매매 거래량 감소와 중동 리스크에 따른 원부자재 가격 상승 등 비우호적인 대외 환경의 여파로 한샘의 올해 3분기 실적이 부진을 면치 못했다.
9일 한샘은 3분기 연결 기준 영업이익이 16억900만원이라고 잠정 공시했다. 이는 전년 동기(68억4400만원) 대비 76.5% 감소한 수치다.
같은 기간 매출액은 4413억9200만원에서 3576억1100만원으로 19.0% 줄었다. 반면 당기순이익은 37억7200만원을 기록하며 전년 동기(-5400만원) 대비 흑자 전환에 성공했다.
한샘 측은 비우호적인 거시 환경과 사업 구조 재편으로 인한 일회성 비용 발생 등 대내외 변수가 복합적으로 작용하며 매출과 수익성이 다소 둔화됐다고 설명했다.
한샘 관계자는 "3분기는 고금리와 대출 규제 여파에 따른 주택 매매 거래량 감소, 중동발 원부자재 가격 부담 등 비우호적인 외부 요인의 영향을 받았다"며 "자회사 한샘넥서스 합병에 따라 발생한 일회성 비용 반영 등 내부 변수도 맞물렸다"고 전했다.
그러면서 "이러한 대내외 변수 속에서도 핵심 상품 경쟁력 강화와 상품 믹스 고도화를 지속 추진했다"며 "다져진 수익 구조와 펀더멘털을 기반으로 4분기 실적 개선을 도모할 방침"이라고 덧붙였다.
stpoemseok@newspim.com