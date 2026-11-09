[인도증시] 유가 하락에 소폭 상승, 8개월래 최고치...호실적 제약주 '강세'

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센섹스30(SENSEX30) 81,106.65(+107.25, +0.13%)

니프티50(NIFTY50) 25,044.65(+58.25, +0.23%)



[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 9일 인도 증시는 상승했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 추가 공격 가능성이 작다고 발언한 데 이어 중재국인 카타르 총리와 만나 이란 전쟁 종식 방안을 논의할 것이란 소식에 힘입어 국제 유가가 하락한 것이 투자 심리를 강화시킨 것으로 풀이된다. 다만, 지난주(11월 2~6일) 급등 이후 상승폭은 제한적이었다.

센섹스30 지수는 0.13% 상승한 8만 1,106.65포인트, 니프티50 지수는 0.23% 오른 2만 5,044.65포인트로 거래를 마쳤다. 이날 종가는 8개월여 만에 최고치라고 로이터 통신은 짚었다.

트럼프 대통령은 8일(현지 시각) CNN과의 전화 인터뷰에서 "군사 행동이 필요할 가능성은 극히 낮다"며 "우리는 이란에 엄청난 타격을 줬다"고 말했다. 이날 20분간 진행된 인터뷰에서 트럼프 대통령은 "(전쟁 재개) 가능성이 매우 작다"는 언급을 다섯 차례 반복했다고 CNN은 전했다.

로이터 통신과 미국 인터넷 매체 악시오스 등은 트럼프 대통령이 9일 백악관에서 셰이크 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리와 비공개 회담을 가질 예정이라고 보도했다. 외무장관을 겸임하는 알사니 총리는 최근 미국과 이란 사이에서 핵심 중재자 역할을 해왔다.

현지 시각으로 9일 오전 10시 28분 기준, 유럽 ICE 선물거래소에서 1월물 브렌트유 가격은 전 거래일 대비 1.36% 하락한 배럴당 96.98달러를 기록 중이다.

[그래픽=구글 캡처] 인도 증시 니프티50 지수 9일 추이

로이터 통신에 따르면, 인도 증시 양대 벤치마크 지수는 직전 거래일인 6일까지 7거래일 동안 약 10.5% 급등하며 올해 들어 가장 긴 상승세를 연출했다. 유가 하락과 글로벌 인공지능(AI) 거래 청산에 힘입어 외국인 자금이 대거 유입한 결과다.

외국인 투자자들은 11월 들어서만 41억 달러(약 5조 5,309억 원) 이상의 인도 주식을 매수했다. 이는 2024년 9월 이후 최대 월간 매수 규모다.

이번 상승세는 인도 증시에 대한 글로벌 증권사들의 낙관적 전망을 키웠다. 시티는 니프티 지수의 2027년 말 목표치를 2만 8,000포인트로 상향 조정했는데, 이는 최근 종가 대비 약 12%의 상승 여력을 의미한다. HSBC는 인도에 대한 투자의견을 '중립'에서 '비중 확대'로 상향 조정했다.

바자즈 브로킹의 리서치 부문 부사장인 파비트로 무케르지는 "최근 급격한 상승세 이후 고점 부근에서 조정이 있을 가능성을 배제할 수 없다. 단기적으로는 개별 종목의 움직임에 계속 주목할 필요가 있다"며, 현재 진행 중인 실적 발표 시즌이 주요 촉매제가 될 것이라고 분석했다.

16개 주요 업종별 지수 중 13개 지수가 상승한 가운데, 니프티 제약 지수가 1.7% 올랐다.

지난 주말 시장 예상치를 뛰어넘는 깜짝 실적을 발표한 디비스 레버러토리스(Divi's Laboratories)와 글랜드 파마(Gland Pharma)가 각각 4.2%, 4.9% 급등한 것이 제약 섹터 전반을 밀어올렸다.

한편, 인도 증시는 힌두교 최대 축제인 '디왈리'를 맞아 10일(화요일) 휴장한다. 거래는 11일 재개된다.

hongwoori84@newspim.com