"러, 우크라 전쟁서 지금까지 40여만명 잃어"… 올 점령지 작년의 2.5%에 불과

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해킹 집단 두 곳, 러시아 통게청 자료 입수해 전사자 수 분석

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 러시아가 우크라이나 전쟁에서 지금까지 39만~45만명의 사망자를 낸 것으로 추정된다는 분석이 나왔다.

이는 서방이나 우크라이나의 집계가 아니라 해커 집단 두 곳이 러시아 통계청을 해킹해 입수한 내부 데이터를 분석해 산출한 수치이다. 러시아는 공식적으로 우크라이나 전쟁에서 사망한 장병 수를 공개하지 않고 있다.

우크라이나군은 이날 러시아가 전쟁 기간 동안 160만1000여명의 병력 손실을 입었다고 발표했다. 이중 전사자가 몇 명인지는 밝히지 않고 있지만 서방 정보기관들은 전체 병력 손실의 약 25~31% 정도가 전사자일 것이라고 보고 있다.

[자포리자 로이터 =뉴스핌] 장일현 특파원 = 우크라이나군 제44독립포병여단 소속 군인이 지난해 8월 20일(현지시간) 우크라이나 남부 자포로자 최전선에서 적진을 향해 2S22 보다나 자주포를 발사하고 있다. 2025.08.21. ihjang67@newspim.com

러시아 독립매체 메두자(Meduza)는 8일(현지시각) 벨라루스의 반정부 해커단체 '키베르파르티자니 BY(Cyberpartisans BY)' 해킹 분석 자료를 인용해 지난 2022년 2월 24일 우크라이나 전쟁 발발 이후 올해 8월 말까지 러시아 측 전사자가 39만3881명에 달했다고 보도했다.

또 같은 자료를 분석한 우크라이나 해커 단체인 '사일런트 크로우(Silent Crow)'는 비전투와 테러 등으로 사망한 장병을 포함할 경우 전체 사망자는 45만100여명으로 늘어난다고 밝혔다.

이와 관련 우크라이나군 총참모부는 이날 러시아가 전면 침공 이후 지금까지 160만9380명의 병력 손실을 입었다고 발표했다. 이 수치에는 전날 하루 동안 러시아군이 입은 2980명의 사상자가 포함됐다고 했다.

러시아군은 이외에 전차 1만2462대, 장갑차 2만5683대, 차량 및 연료탱크 17만2488대, 포병시스템 5만2112대, 다연장로켓시스템 2263대, 방공시스템 1753대, 항공기 452대, 헬리콥터 356대, 무인지상차량 3109대, 함선 35척, 잠수함 2척을 잃은 것으로 집계됐다.

총참모부는 "지난 10월은 러시아군이 전면 침공을 시작한 이후 가장 많은 병력 손실을 겪은 달"이라고 말했다.

우크라이나 현지 매체인 키이우인디펜던트는 "서방의 여러 독립 싱크탱크 보고서들은 러시아 측 사상자가 우크라이나보다 훨씬 많다는 데 동의하고 있다"며 "미국 전략국제문제연구소(CSIS)는 그 비율을 대략 2.5대 1 또는 2대 1 정도로 추산하고 있다"고 말했다.

이 같은 대량 인명 손실에도 불구하고 러시아는 올 들어 우크라이나 최전선에서 별다른 전과를 올리지 못하고 있는 것으로 나타났다.

미 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)에 따르면 러시아군은 올해 1~8월 우크라이나에서 점령한 땅이 약 119㎢에 불과한 것으로 나타났다. 서울 면적(605.2㎢)의 약 19.7%에 불과하다. 지난해 점령 면적 4854㎢에 비해선 2.5% 수준이다. 특히 최근 두 달간은 우크라이나가 회복한 영토가 더 많았다.

ihjang67@newspim.com