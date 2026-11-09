BNK금융, 보안 컨트롤타워 강화…CISO 협의회 신설

AI 핵심 요약beta
- BNK금융그룹은 9일 정보보호 대응체계 특별점검회의를 열었다
- 그룹 전 계열사의 사이버 보안 대응현황과 취약점을 점검했다
- AI 보안점검과 통합 관제체계 구축으로 대응역량을 강화할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = BNK금융그룹은 9일 '정보보호 대응체계 특별점검회의'를 열고 그룹 전반의 사이버 보안 대응현황과 정보보호 강화방안을 집중 점검했다고 밝혔다.
이번 회의는 최근 사이버 공격이 AI 기술과 결합해 고도화되고, 금융권 전반에서 보안관리의 중요성이 커지는 가운데 계열사별 대응체계를 종합적으로 점검하고 그룹 차원의 보안 역량을 강화하기 위해 마련됐다.
특히 지주 경영진을 비롯해 전 계열사 대표이사와 정보보호최고책임자(CISO)를 모두 소집해 금융당국의 주요 보안 강화방향을 공유하고, 계열사별 보안 취약점과 개선조치 이행현황을 면밀히 점검했다.
BNK는 AI 기반 보안 취약점 점검체계를 도입하고, 24시간 365일 그룹 통합 보안관제체계(G-SOC)를 단계적으로 구축하는 등 사이버 위협에 대한 선제적 탐지 및 대응역량을 강화할 계획이다.
내부적으로는 정보보호부서장과 실무자들이 참여하여 비상대응반 역할을 하는 그룹 차원의 '정보보호최고책임자(CISO) 협의회'를 신설해 계열사 간 공동대응과 개선과제 이행관리를 강화할 계획이다.
외부 전문가 위주로 구성된 가칭 '정보보호위원회'를 설치해 내부의 보안정책과 보안점검 방향의 적정성을 객관적으로 검토해 나갈 방침이다.
BNK금융그룹 관계자는 "정보보호는 단순한 IT 관리 차원을 넘어 고객 신뢰와 그룹의 지속가능성을 좌우하는 핵심 경영과제"라며 "전 계열사의 보안 대응체계를 원점에서 점검하고, 실질적인 개선조치와 지속적인 후속관리를 통해 금융소비자의 정보와 자산 보호에 만전을 기하겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com