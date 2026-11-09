논문 3만3000편 학습한 '농생명 AI'…내년 1월 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

답변과 함께 근거·출처 제시

최신형 서버 4대·GPU 32장 활용

2028년 목표로 연구 협업 AI 개발

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 농생명 분야 논문 약 3만3000편과 연구보고서 약 3000건을 학습해 답변의 근거와 출처를 제시하는 인공지능(AI)이 내년 1월 일반에 공개된다. 2028년까지는 농생명 데이터를 바탕으로 연구 가설을 세우고 분석과 결과 해석을 돕는 AI도 개발할 계획이다..

농촌진흥청은 과학기술정보통신부에서 지원받은 그래픽처리장치(GPU)를 활용해 농생명 특화 거대언어모델(LLM)을 개발하고, 이를 바탕으로 연구 협업용 AI 개발에 착수했다고 9일 밝혔다.

농진청은 지난 4월 과기정통부가 추진한 '범국가 AI 혁신을 위한 국가 AI 프로젝트'에 28개 부처가 제출한 121개 과제 중 하나로 최종 선정됐다. 이를 통해 GPU 32장을 장착한 엔비디아 B200 서버 4대를 지원받았다.

농촌진흥청 사옥 전경 [사진=농진청]

연구진은 ▲농생명 분야 5개 학회와 협약을 맺어 확보한 학술논문 약 2만편 ▲농진청 국제학술지 논문 약 1만3000편 ▲연구보고서 약 3000건을 모델 학습에 활용했다. 개발한 모델은 농생명 분야 질문에 답하면서 근거와 출처를 함께 제시한다.

농진청은 이 모델을 농업생명공학정보센터(NABIC·나빅)에 탑재해 지난달부터 내부에서 시범 운영하고 있다. 나빅은 농진청 국립농업과학원이 운영하는 농생명 연구데이터 전문 정보센터로, 유전체·대사체 등 국가 연구데이터를 수집·관리해 연구자에게 제공한다.

농진청은 지난달 27일 공동연수회에서 모델 개발 전 과정을 공개하고, 개발 방법을 담은 기술보급서를 관련 기관에 배부했다.

2028년 완성을 목표로 개발하는 연구 협업용 'AI 연구원(ABC)'은 질문에 근거를 들어 답하는 데서 한발 더 나아간다. 농생명 빅데이터를 활용해 가설 도출부터 데이터 분석과 결과 해석까지 연구 전 과정을 지원한다는 구상이다.

이태호 농진청 슈퍼컴퓨팅센터장은 "과학기술정보통신부의 그래픽 처리 장치 지원으로 농생명 자료를 기관 안에서 직접 학습시킨 농생명 특화 거대언어모델을 완성할 수 있었다"며 "이를 바탕으로 연구자와 함께 연구를 설계하고 풀어 가는 AI 연구원 개발에도 성공할 것"이라고 강조했다.

rang@newspim.com