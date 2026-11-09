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'공시가 14억' 초과하면 종부세 45만원...비거주 1주택 '문턱'

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  • 정부는 9일 1주택자 종부세 기본공제를 실거주 14억원, 비거주 12억원으로 나눈 개정안을 제시했다
  • 공시가격이 14억원을 넘으면 비거주자의 세 부담이 실거주자보다 커질 수 있어 과세 형평성 논란이 일었다
  • 여당은 공제액 14억원 일원화를 요구했으며 기존 임대차계약 등 실거주 특례 기준도 쟁점으로 떠올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부안 과세 기준 14억·비거주 공제 12억
與, 실거주와 관계없이 14억 공제 요구
세입자 있어 입주 못 한 경우도 '특례' 쟁점

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 기존 임대차계약이나 세입자의 계약갱신 요구로 자기 집에 입주하지 못한 1주택자를 종합부동산세(종부세) 실거주 특례에 포함할지가 쟁점으로 떠올랐다. 정부안은 1세대 1주택자의 기본공제액을 실거주자 14억원, 비거주자 12억원으로 나눴다.

정부안이 통과되면 공시가격이 14억원을 넘는 1세대 1주택자는 실거주 여부에 따라 세 부담이 달라질 수 있다. 여당인 더불어민주당은 지난 8일 거주 여부와 관계없이 기본공제를 14억원으로 맞춰달라고 정부에 요구했다.

[AI 일러스트=오종원 기자] 2026.11.09 jongwon3454@newspim.com

◆ 공시가 14억까지 과세 제외...초과 땐 비거주 12억 공제

9일 국회예산정책처의 '2026년 세법개정안 분석'에 따르면 정부안은 실거주 여부와 관계없이 공시가격이 14억원을 넘는 1세대 1주택자를 종부세 과세 대상으로 삼는다. 정부안이 통과되면 공시가격이 현행 기본공제액인 12억원을 넘더라도 14억원 이하면 종부세가 부과되지 않는다.

공시가격이 14억원을 넘으면 실거주자는 14억원을, 비거주자는 12억원을 공제받는다. 과세표준은 공시가격에서 기본공제액을 뺀 뒤 공정시장가액비율을 곱해 산출한다. 비거주자는 과세 기준을 조금만 넘어도 공제 후 남는 금액이 2억원을 넘는다.

예정처가 공정시장가액비율 70%를 적용해 계산한 결과, 과세 기준을 막 넘긴 비거주 1세대 1주택자의 과세표준은 약 1억4000만원이었다. 종부세는 약 45만원으로 추산됐다.

예정처는 "과세기준금액 부근에서 주택가액이 유사한 납세자 간에도 상당한 세부담 차이가 발생할 수 있다는 점에서 과세형평성 측면의 검토가 필요하다"고 지적했다.

지난 26일 KB부동산 '10월 전국주택가격동향'에 따르면 서울 강북 14개 구 아파트 평균 전세가격이 6억 281만 원을 기록했다. 전월 5억9943만원보다 338만원(0.56%) 오른 금액이다. 서울 아파트 월세 거래 비중이 통계 집계 이후 처음으로 51%를 넘어섰다. 사진은 27일 오후 서울 동대문구 한 공인중개사 사무소에 부동산 매물이 붙어있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 여당은 14억 일원화 요구...정부는 실거주 우대

정치권에 따르면 박성준 민주당 수석대변인은 지난 8일 고위당정협의회 뒤 "세제 개편으로 실제 납부액이 얼마나 달라지는지 분석해 달라"고 정부에 요청했다. 김영배 민주당 서울시당위원장도 9일 국회에서 기자들과 만나 "당 지도부와 의견을 조율하고 세법 심사에 반영할 방안을 논의하겠다"고 말했다.

정부는 8월 세제개편안에서 비거주 1세대 1주택자의 기본공제를 9억원으로 낮추는 방안을 제시했으나, 9월 국회에 제출한 개정안에서는 현행 12억원을 유지했다.

정부는 개정안의 제안이유에서 "주택의 공시가격 상승 및 실거주자의 조세 부담 완화의 필요성 등을 고려해 주택분 종합부동산세의 기본공제금액을 조정"한다고 밝혔다.

여당 요구대로 기본공제를 일원화하면 비거주자도 공시가격 14억원 초과분을 기준으로 과세표준을 계산한다. 다만 정부안의 거주기간별 세액공제가 도입되면 기본공제액이 같아도 거주기간에 따라 최종 세액은 달라질 수 있다.

정부세종청사 재정경제부 전경. [사진=뉴스핌DB]

부득이한 사정으로 자기 집에 살지 못한 경우를 어디까지 실거주로 인정할지도 쟁점이다.

정부안은 주택을 보유하는 동안 1년 이상 계속 거주한 뒤 취학·요양·근무 등의 사유로 거주하지 못한 경우, 시행령으로 정할 요건을 충족하면 기본공제를 적용할 때 최대 세 차례 실거주로 인정하도록 했다.

예정처는 "기존 임대차계약이나 세입자의 계약갱신 요구로 입주하기 어려운 경우도 특례에 포함할지 기준을 명확히 해야 한다"고 지적했다.

jongwon3454@newspim.com

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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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