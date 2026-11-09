[내일날씨] 아침 최저 영하 3도 '뚝'…전국 대체로 맑음

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 10일 전국이 대체로 맑겠다고 예보했다
- 아침 최저기온은 영하 3도까지 떨어져 춥겠다
- 낮 최고기온은 18도까지 올라 일교차가 크겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 10일은 전국이 대체로 맑겠으나 아침 최저기온이 영하 3도까지 떨어져 춥겠다. 낮에는 기온이 18도까지 올라 일교차가 크겠다.
9일 기상청에 따르면 오는 10일 전국은 대체로 맑겠고 경상권 동해안은 새벽까지 흐리겠다. 부산·울산과 경북동해안에는 새벽까지 곳에 따라 비가 내리겠다.
예상 강수량은 울산·경북남부동해안 5~20㎜, 부산·경남·경북북부동해안 5~10㎜다.
아침 최저기온은 -3~10도로 예상된다. ▲서울 0도 ▲인천 1도 ▲수원 0도 ▲춘천 1도 ▲강릉 5도 ▲청주 1도 ▲대전 1도 ▲전주 2도 ▲광주 3도 ▲대구 4도 ▲부산 10도 ▲울산 9도 ▲제주 11도다.
낮 최고기온은 12~18도로 예상된다. ▲서울 12도 ▲인천 12도 ▲수원 12도 ▲춘천 13도 ▲강릉 16도 ▲청주 13도 ▲대전 13도 ▲전주 13도 ▲광주 15도 ▲대구 16도 ▲부산 18도 ▲울산 17도 ▲제주 15도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~2.5m, 남해와 동해 앞바다에서 0.5~3.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com