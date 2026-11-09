李대통령, 우즈벡 상원의장 접견…정상외교 합의 이행 '의회 지원' 당부

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"특별 전략적 동반자로 거듭나"…9월 국빈 방한 성과 평가

핵심광물·교통물류·AI 협력 합의…입법 지원·이행 요청

내년 수교 35주년·고려인 정주 90주년…'고려인 역사박물관' 건립 제안

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 9일 오후 청와대에서 한국을 공식 방문 중인 탄질라 나르바예바 우즈베키스탄 상원의장을 접견하고, 양국 정상이 합의한 사항이 원활히 이행될 수 있도록 의회가 지원해줄 것을 당부했다.

나르바예바 의장은 우즈베키스탄 최초의 여성 상원의장이자 '한-우즈벡 실질협력 모니터링 위원회' 위원장이다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 9월 14일 청와대에서 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과 악수를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.09.15 photo@newspim.com

◆"더욱 특별한 전략적 동반자로"…정상외교 성과 평가

이 대통령은 지난해 두 차례 정상 교류에 이어 올해 9월 1차 한-중앙아시아 정상회의와 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령의 국빈 방한을 계기로 양국이 더욱 특별한 전략적 동반자로 거듭나고 있다고 평가했다.

이어 양국 정부가 쌓아온 우정과 신뢰를 토대로 경제 분야의 호혜적 협력이 강화되고 양국 국민 간 우호와 교류도 깊어지고 있어 기쁘게 생각한다고 밝혔다.

이 대통령은 특히 지난 9월 정상회담을 되짚으며 정상외교 결과가 구체적인 성과로 이어지도록 우즈벡 의회 차원의 입법 지원과 충실한 합의 이행에 힘써 달라고 나르바예바 의장에게 당부했다. 그러면서 양국 국민이 협력 강화에 따른 실질적 이익과 혜택을 누리기를 바란다고 덧붙였다.

앞서 양국 정상은 1차 한-중앙아시아 정상회의를 계기로 열린 양자 회담에서 핵심광물 공급망, 교통·물류 연계성, 인공지능(AI)·디지털 전환, 인적·문화 교류 등에서 미래지향적·호혜적 협력을 더욱 넓혀 나가기로 합의했다.

나르바예바 의장은 미르지요예프 대통령의 따뜻한 안부를 전하며 이 대통령과 한국 정부, 국회의 환대에 깊이 감사했다. 또 미르지요예프 대통령의 국빈 방한이 양국 협력을 한 단계 더 심화하는 계기가 됐다는 평가에 공감하며 양국 의회 협력으로 관계 발전에 적극적인 역할을 하겠다고 밝혔다.

◆수교 35주년·고려인 정주 90주년…'고려인 역사박물관' 건립 제안

아울러 이 대통령은 내년 수교 35주년과 고려인 중앙아시아 정주 90주년을 맞아 '고려인 역사박물관' 건립 등으로 공동의 역사·문화 유산을 기념하고 양 국민을 잇는 인적 교류를 더욱 활발히 추진하자고 제안했다.

나르바예바 의장도 이에 호응하며 두 나라의 유대를 공고히 하는 노력을 의회 차원에서 적극 지원하겠다고 답했다.

이 대통령은 끝으로 미르지요예프 대통령에게 각별한 안부를 전해 달라고 당부했다.

the13ook@newspim.com