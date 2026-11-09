아워홈 "협력업체 운영, 직접 관여 불가"…노동부 적발에 대책 마련키로

노동부 92건 위반 적발 사법처리 및 과태료

아워홈 "안전 환경 조성 노력 지속할 것"

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 아워홈이 고용노동부의 산업안전·근로기준 합동 감독 결과에 대해 "무겁게 받아들인다"는 입장을 밝혔다. 다만 협력업체 근로자 운영과 관련해서는 도급 계약상 직접 관여할 수 없는 사안이라고 선을 그었다.

아워홈 본사 전경 [사진= 아워홈]

노동부는 9일 올해 6월과 지난해 4월 사망사고가 발생한 아워홈을 대상으로 지난 6월 16일부터 10월 30일까지 실시한 합동 감독·점검 결과를 발표했다. 감독은 아워홈 전체 공장 9개소와 사내 협력업체 17개소(1차 14개소, 2차 3개소)에서 이뤄졌다. 노동부는 산업안전 53건, 근로기준 39건 등 총 92건의 위반을 적발해 13건은 사법처리하고, 37건에는 과태료 8,630만 원을 부과하며, 42건은 시정 조치할 방침이다.

산업안전 분야에서는 지난 6월 용인 2공장 컨베이어 끼임 사망사고 이후에도 다른 공장에서 안전 검사를 받지 않은 컨베이어를 사용한 사실이 드러났다. 특별 교육은 감독 대상 9개소 중 6개소에서 컨베이어 작업자 42명에게 실시하지 않았거나 4명에게 늦게 실시한 것으로 나타났다. 이들 46명 중 44명은 협력업체 노동자였다.

아워홈 관계자는 "정부의 감독 결과를 무겁게 받아들이며, 이번 지적 사항은 물론 수개월에 걸친 사업장 정밀 점검을 통해 산업안전 강화에 힘써왔다"며 "앞으로도 안전한 근로 환경 조성을 위해 다양한 노력을 이어가겠다"고 밝혔다.

불법 파견이 확인된 곳은 용인 2공장의 1차 사내 협력업체와 2차 사내 협력업체 사이다. 노동부는 1차 협력업체가 일시·간헐적 사유 없이 제조업 직접 생산 공정에 2차 협력업체 근로자 45명을 파견받아 사용한 사실을 적발했다. 노동부는 2차 협력업체를 즉시 범죄 인지하고, 1차 협력업체에는 근로자 45명을 직접 고용하도록 시정 지시할 계획이다.

이에 대해 아워홈 관계자는 "협력업체 근로자 운영 관련해선 도급 계약상 직접 관여가 불가한 사안"이라면서도 "재발 방지를 위해 함께 개선 방안을 마련해 나갈 것"이라고 말했다.

fineview@newspim.com