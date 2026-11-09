KAIDA, 탄소중립·자율주행 정책 논의…"통합적 규제 관리 필요"

AI 핵심 요약beta
- KAIDA가 9일 자동차 정책세미나를 개최해 산업 대응 방향을 논의했다
- 환경정책 발표에서 다양한 동력 기술과 자동차 전과정 평가 도입이 제언됐다
- 자율주행 안전기준과 책임 주체, 데이터 관리체계 마련 필요성이 강조됐다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국수입자동차협회(KAIDA)가 탄소중립 전환과 자율주행 기술 발전에 따른 자동차 산업의 정책 대응 방향을 논의했다.
KAIDA는 9일 서울 여의도 FKI타워에서 정부·학계·자동차 업계 관계자들이 참석한 가운데 '2026 KAIDA 자동차 정책세미나'를 개최했다고 밝혔다.
이날 세미나에서는 자동차 환경정책과 자율주행 정책을 중심으로 4개 주제 발표가 진행됐다.
민경덕 서울대학교 교수는 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성을 위해 다양한 동력 기술을 활용하고 자동차 전과정 평가(LCA) 체계를 단계적으로 마련해야 한다고 제언했다.
박준홍 국립환경과학원 모빌리티환경연구센터장은 무공해차 전환과 배기관 오염물질 규제, 브레이크·타이어 마모 입자 규제 도입 등 향후 환경정책 추진 방향을 설명했다.
자율주행 분야에서는 민경찬 한국교통안전공단 자동차안전연구원 처장이 안전기준과 책임 주체, 데이터 관리체계 마련의 중요성을 강조했다. 피에르 밀레트 유럽자동차제조협회 최고기술책임자(CTO)는 자율주행과 사이버보안 등 신기술 규제에 대한 한국과 유럽의 협력 확대를 제안했다.
틸 셰어 KAIDA 회장은 "환경정책과 자율주행 관련 정부 규제가 통합적이고 체계적으로 관리되기를 희망한다"며 "첨단 자동차 기술이 국내 시장에 안착할 수 있도록 정부와 업계 간 협력을 이어가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com