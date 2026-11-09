KT나스미디어, 3분기 영업이익 57억원…전년 比 50.8% 증가

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매출 5.4% 감소한 295억원…영업이익률 19.2%

광고 집행 축소에도 비용 절감으로 수익성 개선

[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = KT나스미디어가 올해 3분기 매출 감소에도 비용 절감으로 영업이익을 늘렸다.

KT나스미디어는 9일 공시를 통해 3분기 매출액 295억원, 영업이익 57억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 5.4% 감소했지만 영업이익은 50.8% 증가했다. 영업이익률은 19.2%로 전년 동기보다 7.2%포인트 상승했다.

KT나스미디어 CI. [사진=KT나스미디어]

디지털광고 사업에서는 온라인동영상서비스(OTT) 광고 취급고가 전년 동기 대비 40% 이상 증가했다. 다만 가전·쇼핑 업종의 광고 집행이 줄면서 부문 매출액은 3.6% 감소했다.

플랫폼광고 사업에서는 지하철 1·2·5·7·8호선과 디지털 옥외광고 매체 '엔스퀘어' 등의 광고 실적이 증가했으나, 모바일 광고 플랫폼에서 커머스 광고주의 집행이 줄면서 부문 매출액은 6.6% 감소했다.

영업비용은 전년 동기 대비 13.1% 감소했다. 회사는 대손상각비 감소와 모바일 광고 플랫폼 운영비 절감이 비용 감소에 영향을 미쳤다고 설명했다. 신규 옥외광고 매체 '더스퀘어 강남' 출시 준비 비용도 3분기 실적에 반영됐다.

KT나스미디어는 지난 10월 강남역 지하도상가에 디지털 옥외광고 매체 '더스퀘어 강남'을 설치하고 운영을 시작했다. 통합 동영상 광고 플랫폼 'NAP DSP Plus'도 출시했다. 해당 플랫폼은 동영상 광고 매체 운영과 성과 분석 등을 통합 제공한다.

회사는 4분기 신규 옥외광고 매체 운영과 동영상 광고 플랫폼 사업을 확대할 계획이다.

박평권 KT나스미디어 대표는 "자사 옥외광고 매체의 성장세가 지속되는 가운데 사업 운영 효율화와 비용 구조 개선을 통해 영업이익 성장을 이어갔다"며 "디지털 옥외광고 매체와 AI 기반 모바일 광고 플랫폼, 통합 동영상 광고 플랫폼 사업을 확대하겠다"고 말했다.

flurry327@newspim.com