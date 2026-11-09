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AI 고점론 속 "가장 싼 토큰"…韓 업계, 엔비디아와 데이터센터 판 키운다

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AI 핵심 요약

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  • 정부·엔비디아·SK텔레콤·리벨리온은 9일 AI 데이터센터 협력을 추진했다
  • 엔비디아 기술로 국산 NPU와 GPU를 결합해 2028년부터 배치한다
  • SK텔레콤은 저비용 토큰 생산, 리벨리온은 토큰 수출국을 목표로 제시했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 중간선거 후 데이터센터 규제 우려에 반도체주 급락
엔비디아·SKT·리벨리온, GPU 옆에 국산 NPU 붙인 DC 협력
SKT "가장 싼 토큰 만든다"...리벨리온 "목표는 토큰 수출국"

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 미국 중간선거 이후 인공지능(AI) 데이터센터 규제 우려로 글로벌 반도체주가 흔들리는 가운데, 정부와 엔비디아, 국내 AI 업계는 오히려 데이터센터를 더 짓겠다고 나섰다. SK텔레콤은 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)와 리벨리온의 국산 신경망처리장치(NPU)를 함께 쓰는 AI 데이터센터를 구축해 "세계에서 가장 싼 토큰을 만들겠다"고 밝혔고, 리벨리온은 "토큰 수출국"을 목표로 내걸었다.

과학기술정보통신부와 엔비디아, SK텔레콤, 리벨리온은 9일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '엔비디아 AI 데이 서울 2026' AI 인프라 미디어 라운드테이블에서 'NV링크 퓨전 협력 업무협약(MOU)'을 체결하고 이같이 밝혔다. 엔비디아의 칩 연결 기술로 국산 NPU를 엔비디아 GPU와 한 시스템에 묶어, 2028년부터 SK텔레콤 데이터센터에 배치하는 내용이다.

최근 시장에서는 AI 고점론이 다시 제기되고 있다. 지난 3일(현지시간) 치러진 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악하면서 AI 데이터센터 규제가 강화될 수 있다는 우려가 커졌기 때문이다. 민주당 후보 상당수가 데이터센터 규제를 공약으로 내건 만큼, 미국 내 데이터센터 건설이 늦춰지면 AI 반도체 수요도 위축될 수 있다는 관측이 나온다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 박성현 리벨리온 대표(왼쪽부터), 정석근 SK텔레콤 최고기술책임자(CTO) 겸 AI CIC, 이도교 과기정통부 정보통신정책실장, 아쉬시 카란디카르 엔비디아 NV링크 퓨전 부문 부사장이 9일 오후 서울 강남구 코엑스에서 열린 '엔비디아 AI데이 서울 2026'에서 엔비디아-SKT-리벨리온 3자 MOU를 맺고 기념촬영을 하고 있다. 2026.11.09 starbean@newspim.com

◆ SKT "세계에서 가장 싼 토큰"…무게중심은 데이터센터로

SK텔레콤이 이날 라운드테이블에서 인프라 투자의 근거로 제시된 것은 '토큰'이다. 토큰은 AI가 처리하는 데이터의 기본 단위로, AI 서비스의 생산량이자 판매 단위다.

정석근 SK텔레콤 최고기술책임자(CTO) 겸 AI CIC장은 "국가 메가 프로젝트의 일환으로 대규모 AI 데이터센터를 한국에 만들 계획"이라며 "데이터센터를 많이 짓는 것만이 아니라, 규모의 경제로 한국이 세계에서 가장 싸게 토큰을 만들고 국내에서 AI를 정말 많이 쓰게 하는 게 목표"라고 말했다.

정 CTO는 AI 산업의 무게중심이 데이터센터로 옮겨왔다고 진단했다. 그는 "2~3년 전에는 최고의 모델을 만드는 게, 그 다음엔 GPU 확보가, 이후엔 메모리가 중요했고 이제는 데이터센터까지 왔다"며 "메모리는 삼성전자와 SK하이닉스가 잘해왔고, 이제는 데이터센터 클러스터에 한국 회사가 의미 있게 참여할 수 있는 판을 깔아야 한다"고 했다.

SK텔레콤은 칩이 아닌 토큰을 파는 구조를 구상하고 있다. 정 CTO는 "국산 NPU를 만들어 놓고 기업이나 정부에 사서 데이터센터를 짓고 운영하라고 하면 큰 진입장벽이 된다"며 "전문 사업자가 GPU와 NPU를 묶은 데이터센터를 만들고, 정부·공공·민간은 하드웨어 걱정 없이 응용프로그램 인터페이스(API)로 토큰을 쓰게 하겠다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 9일 오전 서울 강남구 코엑스에서 엔비디아 AI 데이가 열리고 있다. 2026.11.09 starbean@newspim.com

◆ 리벨리온 "A부터 Z까지 국산이어야 하나"

AI 추론용 국산 칩을 개발해 온 리벨리온은 독자 생태계 대신 엔비디아 인프라에 올라타는 길을 택했다. 박성현 리벨리온 대표는 "엔비디아의 연결 기술과 랙 단위 솔루션을 독자적으로 따라가려 하면 그것만으로도 3~4년의 시간과 막대한 자본이 든다"며 "이미 만들어진 생태계 위에 올라타는 것"이라고 말했다.

박 대표는 "볼트 하나, 나사 하나까지 A부터 Z까지 다 국산이어야 소버린(주권) AI인가 하는 논쟁이 있다"며 "확장성과 출시 속도를 고려하면 핵심 기술 자주성과 데이터·인프라 주도권을 갖는 게 현실적인 모델"이라고 했다. 이어 "기름 1리터를 얼마에 팔듯, 이제는 모델이 만든 토큰 100만개를 얼마에 파는 시대"라며 "우리가 하고 싶은 건 토큰 수출국"이라고 말했다.

정부는 국산 AI 반도체가 글로벌 시장으로 나가는 발판이 되길 기대했다. 축사에 나선 이도규 과기정통부 정보통신정책실장은 "AI 추론 시장이 커지면서 GPU뿐 아니라 NPU가 각자의 장점을 살려 함께 작동하는 이기종 컴퓨팅 환경이 중요해지고 있다"며 "협력 성과가 리벨리온뿐 아니라 국내 NPU 기업 전반으로 확산되길 기대한다"고 말했다. 이어 "MOU가 선언에 그치지 않고 글로벌 시장 진출이라는 가시적인 성과로 이어지는 것이 중요하다"고 강조했다.

raul1649@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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