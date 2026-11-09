SK케미칼, 3분기 영업익 336억원…바이오사업 개선에 116%↑

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화학사업 수익성 둔화에도 연결 영업이익 개선

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= SK케미칼이 올해 3분기 자회사 실적 개선에 힘입어 영업이익이 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했다. 다만 주력 화학사업은 원재료비 상승과 판매량 감소 등의 영향으로 수익성이 악화됐다.

SK케미칼은 9일 올해 3분기 연결 기준 매출액 7408억원, 영업이익 336억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 21.5%, 115.6% 증가한 수치다.

SK케미칼 본사 전경. [사진=SK케미칼]

자회사인 SK바이오사이언스의 적자 폭이 축소된 것이 실적을 개선했다. SK바이오사이언스는 3분기 매출액 1824억원, 영업손실 112억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 21% 증가했고 영업손실은 지난해 같은 기간 194억원에서 112억원으로 줄었다.

수두백신과 사노피 유통 백신 판매가 증가하고 독일 위탁개발생산(CDMO) 자회사 IDT바이오로지카의 주요 고객사 매출이 확대된 영향이다. 특히 IDT의 고마진 제품 비중 확대와 생산·운영 효율화가 적자 축소에 기여했다.

반면 SK케미칼 자체사업의 수익성은 둔화됐다. SK케미칼의 별도 기준 매출액은 4021억원으로 전년 동기 대비 8.2% 증가했으나 영업이익은 164억원으로 45% 감소했다.

주력 화학사업인 그린케미칼 부문의 코폴리에스터·모노머 사업은 3분기 매출액 2375억원, 영업이익 224억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 13.9% 증가했지만 영업이익은 34.8% 감소했다. 글로벌 수요 둔화로 판매량이 감소한 가운데 원재료비 상승과 환율 영향이 수익성 악화로 이어졌다.

제약사업의 3분기 매출액은 1392억원으로 전년 동기 대비 0.9% 증가했고 영업이익은 97억원으로 2.5% 늘었다.

SK케미칼은 4분기에도 코폴리에스터 사업의 수요 기반을 유지하는 한편 고부가가치 소재 중심으로 사업 포트폴리오를 확대할 계획이다. 화장품 용기와 의료용 소재를 비롯해 재활용 소재 및 기능성 소재 시장 공략을 강화한다는 방침이다.

heoneykim@newspim.com