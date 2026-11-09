알파벳, 亞 통화 표시 회사채로 30억 달러어치 자금 조달 추진

AI 핵심 요약beta
- 알파벳은 9일 아시아 통화 표시 회사채 발행을 검토했다.
- 홍콩달러와 싱가포르달러로 최대 30억달러 조달을 추진했다.
- 조달금은 일반적인 기업 운영에 활용할 계획으로 알려졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 구글 모회사인 알파벳(GOOGL)이 아시아 통화 표시 회사채로 최대 (미화 기준) 30억 달러 규모의 자금 조달을 추진한다.
이번 기채는 미국 중간선거를 전후로 인공지능(AI) 관련 자산의 매도세가 재차 확산된 이후 진행되는 것으로, 아시아 투자자들의 AI 회사채 수요를 가늠하는 시험대가 될 전망이다.
9일 주요 외신과 금융계에 따르면 알파벳은 이르면 이달 중 홍콩달러와 싱가포르달러 표시 채권을 발행하는 방안을 은행 및 투자자들과 논의했다.
홍콩달러 표시 채권으로는 10억~15억 달러 상당의 자금을, 싱가포르달러 표시 채권으로는 약 15억 달러 상당을 조달하는 방안이 검토중이라고 한다. 이렇게 마련한 돈은 일반적인 기업 운영 용도로 활용할 계획이다.
관계자들은 기채 여부가 결정된 것은 아니며 구체적인 발행 조건 역시 추가 논의 과정에서 달라질 수 있다고 전했다.
알파벳의 이번 회사채 발행 검토는 지난 11월3일 치러진 미국 중간선거에서 민주당의 압승으로 AI 산업에 대한 규제와 감시가 강화될 것이라는 우려가 고조된 가운데 이뤄지고 있다.
올 들어 알파벳은 스위스와 영국, 캐나다, 일본 등 다양한 지역에서 해당 지역 통화 표시의 회사채를 발행하고 있다. 지난 8월에는 처음으로 호주달러 표시 채권을 발행했고, 지난주에는 유로화 표시 채권으로 60억 유로(약 67억 달러)를 조달한 바 있다.
osy75@newspim.com