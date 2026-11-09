두산, AI 열풍에 영업익 두 배 '껑충'…전자BG 역대 최대 매출

AI 핵심 요약beta
- ㈜두산은 9일 3분기 영업이익이 4594억원으로 98.4% 증가했다고 밝혔다
- 전자BG는 AI 인프라 수요에 힘입어 매출 8020억원을 기록했다
- ㈜두산은 2028년까지 CCL 생산시설에 9700억원을 투자할 계획이다
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전자BG 분기 최대 매출 경신…AI 가속기·메모리용 소재 판매 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= ㈜두산이 올해 3분기 전자사업부문(전자BG)에 힘입어 영업이익이 전년 동기 대비 두 배 가까이 증가했다.
㈜두산은 9일 올해 3분기 연결 기준 매출액 5조4269억원, 영업이익 4594억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 22.2%, 98.4% 증가한 수치다.
실적 개선은 전자BG가 주도했다. ㈜두산의 자체사업 매출액은 8922억원, 영업이익은 2379억원으로 전년 동기 대비 각각 70%, 120% 증가했다.
전자BG는 3분기 매출 8020억원으로 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다. 전년 동기 4398억원보다 82.4% 증가한 규모다. 글로벌 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따라 AI 가속기와 고성능 메모리, 광모듈용 동박적층판(CCL) 판매가 늘어난 영향이다.
네트워크용 소재는 데이터센터 서버 수요 강세에 힘입어 AI 가속기와 800G급 광통신 제품용 매출이 확대됐다. 반도체용 소재도 D램과 낸드플래시 등 고성능 메모리 수요에 힘입어 견조한 판매 흐름을 이어갔다.
주요 계열사인 두산에너빌리티는 3분기 관리연결 기준 매출액 1조8249억원, 영업이익 1211억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 8.7%, 179% 증가한 수치다. 원자력과 가스터빈 등 고수익 사업 비중이 확대된 영향이다.
두산밥캣은 3분기 매출액 2조4635억원, 영업이익 1674억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 16.5%, 25.3% 증가했다.
㈜두산은 4분기에도 AI 가속기와 광모듈용 소재 판매 호조가 이어질 것으로 예상했다. 이를 바탕으로 올해 전자BG 연간 매출 2조9000억원 이상, 자체사업 전체 매출 3조2000억원 이상을 달성한다는 계획이다.
한편 ㈜두산은 AI 데이터센터 투자 증가에 따른 CCL 수요 확대에 대응하기 위해 2028년까지 국내외 생산시설에 약 9700억원을 투자하기로 했다. 이를 통해 2029년 생산능력을 올해 9월 대비 약 2.7배로 확대할 예정이다.
heoneykim@newspim.com