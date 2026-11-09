KT&G, 카자흐스탄에 궐련형 전자담배 '플렉스' 출시…해외 확대

AI 핵심 요약beta
- KT&G는 지난 10월 카자흐스탄에 플렉스와 페임 4종을 출시했다.
- 플렉스와 페임은 국내 릴 에이블과 에임을 현지화한 제품이다.
- KT&G는 알마티 공급을 시작으로 현지 유통망을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = KT&G가 지난 10월 카자흐스탄에 궐련형 전자담배 디바이스 'FLEX(플렉스)'와 전용 스틱 'FAIIM(페임)' 4종을 출시했다. 올해 NGP 해외사업에서 일부 제품에 대한 독자 상업화 기반을 확보한 이후 추진하는 글로벌 시장 확대 전략의 일환이다.
플렉스와 페임은 국내에서 판매 중인 '릴 에이블(lil AIBLE)'과 '에임(AIIM)'을 현지 시장에 맞춰 브랜딩한 제품이다. 카자흐스탄 최대 도시인 알마티 지역에 한정해 공급하며, KT&G는 향후 현지 유통망을 단계적으로 넓힐 계획이다.
KT&G는 알마티의 대형 쇼핑몰 Forum Mall에서 플렉스 브랜드 플래그십스토어도 운영한다. 이곳에서 브랜드 홍보와 고객 상담 등을 제공해 현지 소비자의 제품 이해도를 높이고 브랜드 경험을 확대한다는 방침이다.
KT&G 관계자는 "이번 카자흐스탄 시장에서의 FLEX와 FAIIM 출시는 글로벌 NGP 사업 확대의 새로운 출발점"이라며 "앞으로도 미진출 권역에 진출해 차별화된 제품 경쟁력과 현지 시장에 최적화된 사업 전략을 바탕으로 글로벌 NGP 사업의 성장동력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com