이호진 前 태광 회장 '30억 비자금' 첫 재판…"사모님 급여, 회장 지시" 증언 나와

전 태광그룹 경영협의회 의장 증인신문

지난 2023년 특별사면…현 고문 재직

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 그룹 계열사에 부인과 조카 명의로 임직원 계좌를 만들어 급여를 허위 지급하고 이를 돌려받는 식으로 비자금을 조성했다는 혐의를 받는 이호진 전 태광그룹 회장과 김기유 전 태광그룹 경영협의회 의장의 첫 공판이 열렸다.

서울중앙지법 형사합의24부(재판장 이영선)는 9일 이 전 회장과 김 전 의장의 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령·배임 혐의에 대한 첫 공판기일을 열었다. 이날 김 전 의장에 대한 증인신문이 진행됐다.

이호진 전 회장 [사진=태광그룹]

이 전 회장은 2008년~2023년까지 15년간 배우자인 신모 씨와 조카가 실질적으로 계열사에서 근무한 적이 없음에도 계열사에 허위 급여를 받고 이를 돌려받는 방식으로 비자금을 조성했다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 검찰에 따르면 이 전 회장이 조성한 비자금은 30억원에 달한다. 김 전 의장은 이를 도왔다는 혐의를 받는다.

태광그룹의 태광컨트리클럽(CC)을 통해 골프연습장 공사비 6억원을 대신 부담하게 하고, 수천만원에 달하는 계열사 법인카드을 사적을 사용해 회사에 손해를 끼친 혐의도 있다.

앞선 공판준비기일에서 이 전 회장 측은 공소사실을 전부 부인했지만 김 전 의장은 일부를 제외하고 인정했다.

이날 증인신문 과정에서 검찰 측이 "배우자 신씨가 일을 하지 않고 급여를 받은 것은 이 전 회장이 지시한 것이 맞냐"고 묻자 김 전 의장은 "사모님인데 회장님의 지시 없이 어떻게 할 수 있겠냐. 맞다"라고 답했다.

김 전 의장은 신씨에 대해 "지시를 받고 와인수입사와 소매판매사를 설립한 후 회사를 합병했다. 이후 신씨가 한두 번 사무실에 나와 사인했는데, 나중에는 직원들에게 '알아서 하라'고 지시했다"고 설명했다.

검찰이 "이 전 회장에게 급여 지급을 중단해야 한다는 말을 했냐"고 묻자 김 전 의장은 "일도 안 하는 사람이 급여를 받으니 불만이 많다고 회장에게 보고했다. 그런데도 줬으면 좋겠다고 했고, 거역할 수 없었다"고 밝혔다.

한편 이 전 회장은 지난 2011년 회삿돈 421억원을 횡령하고 법인세 약 9억원을 포탈한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 그는 구속 두 달여 만에 건강 문제로 보석으로 풀려났지만 외부에서 음주를 하는 모습 등이 포착돼 '황제 보석' 논란이 불거지며 2018년 12월 재수감됐다. 이후 2019년 대법원에서 징역 3년형을 확정받고 2021년 10월 만기출소했다.

그는 특경법상 5년간의 취업 제한 규정이 적용됐지만, 2023년 8월 특별사면됐다. 이에 따라 현재 태광그룹의 고문으로 재직 중이다.

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