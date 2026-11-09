트럼프, 9일 카타르 총리와 회담…이란 전쟁 출구 찾나

카타르, 美 봉쇄 해제·호르무즈 재개방 담은 '이틀 휴전안' 제시

트럼프 "합의하면 추가 공격 가능성 낮아"…루비오 "이란 요구 비현실적"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 카타르 총리와 만나 이란 전쟁 종식과 핵 협상 재개 방안을 논의한다. 미국과 이란의 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 카타르가 단계적 휴전안을 제시하며 중재에 나선 것이다. 트럼프 대통령은 외교적 해결 가능성을 열어두면서도 협상이 실패할 경우 군사 공격을 재개할 수 있다고 경고했다.

로이터통신과 미국 인터넷 매체 악시오스 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 셰이크 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리와 비공개 회담을 가질 예정이다. 외무장관을 겸임하는 알사니 총리는 최근 미국과 이란 사이에서 핵심 중재자 역할을 해왔다.

JD 밴스 미국 부통령도 트럼프 대통령과의 회담에 앞서 알사니 총리와 별도로 만날 예정이다. 밴스 부통령은 최근 2주간 이란과의 간접 협상에 직접 관여하며 알사니 총리와 거의 매일 접촉한 것으로 전해졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 카타르, 美 봉쇄 해제·호르무즈 재개방 담은 '이틀 휴전안' 제시

이번 회담의 핵심은 카타르가 제안한 이틀간의 단계적 합의안이다. 악시오스에 따르면 카타르는 파키스탄과 사우디아라비아, 이집트, 튀르키예 등과 함께 미국과 이란의 신뢰 회복을 위한 중재안을 논의해 왔다.

중재안은 첫날 미국이 이란에 대한 해상 봉쇄를 해제하고 동결자금 일부를 풀어주는 대신, 이란이 국제원자력기구(IAEA) 사찰단의 핵시설 방문을 공식 초청하는 내용을 담고 있다. 둘째 날에는 호르무즈 해협을 재개방하고 이란의 고농축 우라늄 문제를 중심으로 핵 협상을 재개하는 구상이다.

카타르 측은 트럼프 대통령에게 외교적 해결을 위한 시간을 더 달라고 요청할 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령도 협상 가능성을 열어두고 있지만, 외교적 노력에 얼마나 더 시간을 허용할지는 불분명하다.

이란은 미국이 먼저 제재 해제와 역내 미군 주둔 규모 축소, 동결자금 반환 등 7가지 요구 조건을 수용해야 한다는 입장이다. 레바논에 대한 이스라엘의 공격을 포함해 모든 전선에서 전쟁을 끝낼 것도 요구하고 있다.

특히 이란은 호르무즈 해협에서 이란과 오만이 마련한 새로운 해상 운송 경로를 공식 인정하고 다른 항로를 폐쇄할 것을 요구하고 있어 협상의 주요 쟁점이 될 전망이다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 8일 소셜미디어 엑스(X)를 통해 미국의 답변을 기다리고 있다고 밝혔다. 그는 "미국 유권자들은 선택을 마쳤다. 이제 백악관이 선택할 차례"라며 "모든 전선에서의 전쟁 종식을 포함한 요구 조건을 충족하면 결과를 보게 될 것"이라고 말했다. 그러면서 미국이 전쟁을 선택한다면 "지옥 같은 공격을 퍼부을 것"이라고 경고했다.

◆ 트럼프 "합의하면 추가 공격 가능성 낮아"…루비오 "이란 요구 비현실적"

트럼프 대통령은 외교적 해결 가능성을 강조하면서도 군사적 압박을 이어가고 있다. 그는 8일 협상에서 진전이 이뤄지고 강력한 합의가 도출된다면 이란에 대한 추가 공격 가능성은 "매우 낮다"고 밝혔다.

앞서 CBS 방송의 '60분' 인터뷰에서도 전쟁을 확대할 생각이 없다며 "그럴 이유가 없다고 생각한다"고 말했다. 다만 협상이 결렬될 경우 교량 38개를 포함한 이란의 주요 기반시설을 공격할 수 있다고 경고했다.

미군도 추가 공격에 대비하고 있는 것으로 전해졌다. 악시오스는 미국 정부 관계자를 인용해 미 중부사령부가 이란에 대한 대규모 군사 작전 재개를 준비하고 있으며, 백악관의 명령을 기다리고 있다고 보도했다.

미군은 최근 일주일 동안 이란 방공망 등을 겨냥해 최소 두 차례 제한적인 공습을 실시했다. 지난 7일에는 미국의 해상 봉쇄를 돌파하려 했다는 이유로 상선 한 척을 공격해 운항 불능 상태로 만들었다.

반면 미국 정부 내에서는 협상 전망에 회의적인 목소리도 나오고 있다. 마코 루비오 미국 국무장관은 8일 주요 7개국(G7) 외교장관 회의 참석을 위해 프랑스 파리로 출발하기 전 기자들에게 "협상이 돌파구를 마련하기 직전에 있다고 말하기 어렵다"고 밝혔다.

루비오 장관은 "트럼프 대통령은 외교적 해결을 선호하지만 때로는 그것이 불가능하다"며 "이란의 요구는 받아들일 수 없는 수준을 넘어 일부는 터무니없고 비현실적"이라고 말했다.

이란도 군사적 대응 가능성을 거듭 경고하고 있다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미국이 공격을 재개할 경우 강력히 대응하겠다며 장기간 전투를 지속할 수 있는 무기를 확보하고 있다고 주장했다.

미국과 이란이 외교적 해결 가능성을 열어두면서도 제재 해제와 핵 프로그램, 호르무즈 해협 통제권 등을 놓고 이견을 좁히지 못하는 가운데 이번 카타르 총리의 백악관 방문이 협상 재개의 돌파구가 될지 주목된다.

koinwon@newspim.com