[코인 시황] 비트코인, 7만4000달러 붕괴 후 반등…하루 새 10억달러 강제 청산

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엔비디아 CEO 의혹·이란 협상 교착에 투자심리 위축

스테이블코인 결제액은 45% 급증

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인 가격이 주말 사이 7만4000달러 아래로 급락했다가 반등하는 등 극심한 변동성을 보였다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싼 의혹과 미국·이란 간 협상 교착 소식이 투자심리를 위축시키면서 암호화폐 시장에서는 하루 동안 10억달러가 넘는 레버리지 포지션이 강제 청산됐다.

코인데스크에 따르면 비트코인(BTC)은 전날 늦게 7만3761달러까지 하락하며 지난 8월 이후 최저치를 기록했다. 이후 7만5000달러를 회복했지만 상승세를 이어가지 못하고 다시 7만4000달러대로 밀렸다. 한국 시간 오후 6시 기준 비트코인 가격은 7만4567달러 수준이다.

시가총액 2위 암호화폐인 이더리움(ETH)도 2100달러 아래로 떨어졌다가 2120달러까지 반등하는 등 큰 폭으로 출렁였다.

암호화폐 데이터업체 코인글래스에 따르면 지난 24시간 동안 강제 청산된 선물 포지션은 10억달러를 넘어섰다. 이 가운데 가격 상승에 베팅한 롱 포지션 청산액이 9억1300만달러를 차지했다. 이더리움 청산액은 4억4800만달러로 비트코인의 2억7200만달러를 크게 웃돌았다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.11.09 koinwon@newspim.com

시장 불안을 키운 요인으로는 엔비디아의 젠슨 황 CEO를 둘러싼 의혹과 중동의 지정학적 긴장이 꼽힌다. 코인데스크는 황 CEO가 중국 정보당국과 연계된 것으로 의심받는 여성과 부적절한 관계를 맺었다는 보도가 나오면서 엔비디아의 경영 불확실성이 부각됐다고 전했다. 다만 해당 의혹과 회사 측의 조사 여부는 추가 확인이 필요하다.

엔비디아 주식을 토큰화한 NVDAX는 24시간 동안 3.55% 하락한 180.42달러에 거래됐다. 이는 지난 금요일 엔비디아의 나스닥 종가인 186.64달러를 밑도는 수준이다.

중동 정세도 투자심리에 부담을 줬다. 마코 루비오 미국 국무장관은 이란의 요구가 "터무니없다"며 협상에서 진전이 없었다고 밝혔다. 이란과의 긴장 고조가 국제유가 상승과 위험자산 회피로 이어질 수 있다는 우려가 커진 것이다.

시장에서는 비트코인이 200일 이동평균선이 위치한 7만3150달러를 지켜낼 수 있을지 주목하고 있다. 반등할 경우 100일 이동평균선인 7만7430달러가 단기 저항선으로 작용할 전망이다.

암호화폐 시장의 변동성이 커지는 가운데 스테이블코인 시장에서는 공급량이 정체된 반면 결제 규모가 빠르게 늘어나는 현상이 나타나고 있다.

블록체인 데이터업체 알리움에 따르면 올해 1~9월 스테이블코인 공급량은 0.4% 증가한 3050억달러에 그쳤지만, 결제액은 45% 늘어난 4820억달러를 기록했다. 결제 건수도 71% 급증한 10억4000만건에 달했다.

스테이블코인 공급이 정체된 것은 암호화폐 거래 위축으로 신규 발행 수요가 줄어든 영향으로 풀이된다. 반면 기존에 발행된 스테이블코인이 해외 송금과 일상 결제 등에 반복적으로 사용되면서 거래 규모는 확대되고 있다.

스테이블코인 발행사 서클의 USDC 유통량은 9월 말 기준 739억달러로 1년 전과 같았지만, 같은 기간 온체인 거래 규모는 49% 증가한 13조9000억달러를 기록했다.

제러미 알레어 서클 CEO는 "잔액은 정체됐지만 사용량은 계속 증가하고 있다"고 말했다.

다만 온체인 거래에는 거래소 간 자금 이동과 자동화된 거래 등이 포함돼 있어 실제 결제 규모와는 차이가 있다. 알리움이 집계한 올해 첫 9개월간 스테이블코인 전체 전송액은 97조9000억달러였지만, 실제 결제로 분류된 금액은 약 0.5%인 4820억달러에 그쳤다.

스탠다드차타드는 스테이블코인의 월간 유통속도가 지난해 15회에서 올해 약 30회로 두 배 높아졌다고 분석했다. 같은 규모의 스테이블코인이 더 자주 거래에 활용되고 있다는 의미다.

다만 암호화폐 거래 수요 감소와 이자를 지급하지 않는 스테이블코인의 기회비용 등이 공급 확대를 제한하고 있어 결제 증가가 곧바로 시장 규모 확대로 이어지기는 어려울 것으로 전망된다.

koinwon@newspim.com