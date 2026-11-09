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[코인 시황] 비트코인, 7만4000달러 붕괴 후 반등…하루 새 10억달러 강제 청산

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AI 핵심 요약

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  • 비트코인은 9일 7만4000달러 아래로 급락했다가 반등하며 큰 변동성을 보였다.
  • 시장 불안으로 24시간 동안 10억달러 넘는 선물 포지션이 강제 청산됐다.
  • 스테이블코인은 공급량이 정체됐지만 올해 결제액과 결제 건수는 크게 늘었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

엔비디아 CEO 의혹·이란 협상 교착에 투자심리 위축
스테이블코인 결제액은 45% 급증

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인 가격이 주말 사이 7만4000달러 아래로 급락했다가 반등하는 등 극심한 변동성을 보였다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싼 의혹과 미국·이란 간 협상 교착 소식이 투자심리를 위축시키면서 암호화폐 시장에서는 하루 동안 10억달러가 넘는 레버리지 포지션이 강제 청산됐다.

코인데스크에 따르면 비트코인(BTC)은 전날 늦게 7만3761달러까지 하락하며 지난 8월 이후 최저치를 기록했다. 이후 7만5000달러를 회복했지만 상승세를 이어가지 못하고 다시 7만4000달러대로 밀렸다. 한국 시간 오후 6시 기준 비트코인 가격은 7만4567달러 수준이다.

시가총액 2위 암호화폐인 이더리움(ETH)도 2100달러 아래로 떨어졌다가 2120달러까지 반등하는 등 큰 폭으로 출렁였다.

암호화폐 데이터업체 코인글래스에 따르면 지난 24시간 동안 강제 청산된 선물 포지션은 10억달러를 넘어섰다. 이 가운데 가격 상승에 베팅한 롱 포지션 청산액이 9억1300만달러를 차지했다. 이더리움 청산액은 4억4800만달러로 비트코인의 2억7200만달러를 크게 웃돌았다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.11.09 koinwon@newspim.com

시장 불안을 키운 요인으로는 엔비디아의 젠슨 황 CEO를 둘러싼 의혹과 중동의 지정학적 긴장이 꼽힌다. 코인데스크는 황 CEO가 중국 정보당국과 연계된 것으로 의심받는 여성과 부적절한 관계를 맺었다는 보도가 나오면서 엔비디아의 경영 불확실성이 부각됐다고 전했다. 다만 해당 의혹과 회사 측의 조사 여부는 추가 확인이 필요하다.

엔비디아 주식을 토큰화한 NVDAX는 24시간 동안 3.55% 하락한 180.42달러에 거래됐다. 이는 지난 금요일 엔비디아의 나스닥 종가인 186.64달러를 밑도는 수준이다.

중동 정세도 투자심리에 부담을 줬다. 마코 루비오 미국 국무장관은 이란의 요구가 "터무니없다"며 협상에서 진전이 없었다고 밝혔다. 이란과의 긴장 고조가 국제유가 상승과 위험자산 회피로 이어질 수 있다는 우려가 커진 것이다.

시장에서는 비트코인이 200일 이동평균선이 위치한 7만3150달러를 지켜낼 수 있을지 주목하고 있다. 반등할 경우 100일 이동평균선인 7만7430달러가 단기 저항선으로 작용할 전망이다.

 

암호화폐 시장의 변동성이 커지는 가운데 스테이블코인 시장에서는 공급량이 정체된 반면 결제 규모가 빠르게 늘어나는 현상이 나타나고 있다.

블록체인 데이터업체 알리움에 따르면 올해 1~9월 스테이블코인 공급량은 0.4% 증가한 3050억달러에 그쳤지만, 결제액은 45% 늘어난 4820억달러를 기록했다. 결제 건수도 71% 급증한 10억4000만건에 달했다.

스테이블코인 공급이 정체된 것은 암호화폐 거래 위축으로 신규 발행 수요가 줄어든 영향으로 풀이된다. 반면 기존에 발행된 스테이블코인이 해외 송금과 일상 결제 등에 반복적으로 사용되면서 거래 규모는 확대되고 있다.

스테이블코인 발행사 서클의 USDC 유통량은 9월 말 기준 739억달러로 1년 전과 같았지만, 같은 기간 온체인 거래 규모는 49% 증가한 13조9000억달러를 기록했다.

제러미 알레어 서클 CEO는 "잔액은 정체됐지만 사용량은 계속 증가하고 있다"고 말했다.

다만 온체인 거래에는 거래소 간 자금 이동과 자동화된 거래 등이 포함돼 있어 실제 결제 규모와는 차이가 있다. 알리움이 집계한 올해 첫 9개월간 스테이블코인 전체 전송액은 97조9000억달러였지만, 실제 결제로 분류된 금액은 약 0.5%인 4820억달러에 그쳤다.

스탠다드차타드는 스테이블코인의 월간 유통속도가 지난해 15회에서 올해 약 30회로 두 배 높아졌다고 분석했다. 같은 규모의 스테이블코인이 더 자주 거래에 활용되고 있다는 의미다.

다만 암호화폐 거래 수요 감소와 이자를 지급하지 않는 스테이블코인의 기회비용 등이 공급 확대를 제한하고 있어 결제 증가가 곧바로 시장 규모 확대로 이어지기는 어려울 것으로 전망된다.

koinwon@newspim.com

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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