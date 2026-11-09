선관위 특검, 올림픽공원 반출 투표지 정밀감정 의뢰…공소청·국과수에 요청

AI 핵심 요약beta
- 이태한 특검팀은 9일 올림픽공원 투표지 정밀감정을 의뢰했다
- 특검팀은 선별 투표지와 보관상자를 공소청·국과수에 맡겼다
- 특검팀은 송파구 투표지 약 247만장을 공개검증한 뒤 일부를 이송했다
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공소청·국과수에 특검 활동기간 고려한 신속 회신 요청
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 서울 올림픽공원에서 확보한 투표지와 보관상자 등에 대한 정밀감정을 공소청과 국립과학수사연구원(국과수)에 의뢰했다.
특검팀은 9일 기자단 공지를 통해 지난달 28일 올림픽공원 핸드볼경기장에 보관돼 있던 송파구 투표지와 관련 장비 등을 임의검증하는 과정에서 선별한 투표지와 투표지 보관상자 등에 대해 추가 정밀감정 의뢰를 완료했다고 밝혔다.
특검팀은 감정 의뢰에 앞서 대상 물품의 수량을 확인하고 감정 유형별 분류 작업을 마쳤다. 감정 의뢰 기관은 공소청과 국과수 등 2곳이다.
특검팀은 활동기간을 고려해 두 기관에 감정 결과를 최대한 신속하게 회신해 달라고 요청했다고 밝혔다.
앞서 특검팀은 지난달 28일 올림픽공원 핸드볼경기장에서 송파구 투표지 약 247만장에 대한 공개검증을 진행했다. 검증 과정에서는 투표지 수량과 기표·인쇄 상태 등을 확인하고, 투표지 증감 및 위조 여부 등을 점검했다.
특검팀은 약 12시간에 걸친 검증을 마친 뒤 참관인 이의 등으로 추가 검증이 필요하다고 판단된 투표용지를 별도로 이송했다.
hong90@newspim.com