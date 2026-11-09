추경호 대구시장, 경북대에서 청년의 생생한 목소리 듣다

학생 요청으로 캠퍼스 토크...청년들, 청년 일자리·신산업 참여 지원 의견 전달

추 시장 " '청년들 떠나지 않고 떠난 청년들 돌아오게 하는 대구' 최선다할 것"

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 추경호 대구시장이 경북대를 찾아 청년들의 생생한 목소리를 들었다.

추 시장은 9일 낮 12시 경북대학교 캠퍼스에서 재학생 20여 명이 참여하는 '대구시와 함께하는 청년정책 캠퍼스 토크 in 경북대학교'를 열고 청년 일자리, 진로 신산업 참여 등 학생들의 고민을 공유했다.

추경호 대구시장이 청년학생들의 요청으로 9일 경북대를 찾아 '대구시와 함께하는 청년정책 캠퍼스 토크 in 경북대학교'를 열고 청년들의 생생한 목소리를 경청하고 있다.[사진=대구시] 2026.11.09 nulcheon@newspim.com

대구시에 따르면 이번 간담회는 학생들의 만남 요청에서 출발했다. 지난 9월 15일 대구시 청년특보가 주재한 경북대 '청년 DRAFT'에 참여한 학생들이 대구시장과 직접 대화하고 싶다는 뜻을 전하면서 자리가 마련됐다. 청년 DRAFT는 대구시와 청년이 정책 초안을 함께 만든다는 취지로 운영되는 현장 소통 간담회다.

학생들은 이 자리에서 대학생활과 청년 일자리와 진로 고민을 비롯해 대구시 청년정책과 대구시장에게 바라는 점 등 의견을 자유롭게 전달했다. 대화에서는 바이오·메디컬 산업 육성과 청년 일자리 창출, 피지컬 AI 분야 청년 참여 지원 확대, 대구시와 경북대의 협력 방안 등이 다뤄졌다.

취업과 미래에 대한 불안도 주요 화제였다. 학생들은 진로 고민을 털어놓고 사회 진출에 관한 질문을 이어갔다. 추 시장은 사회 초년생 시절의 경험과 미래에 대한 불안을 극복한 경험을 공유하며 답했다.

소통 자리를 지속해 달라는 바람도 나왔다. 행사에 참여한 한 학생은 "시장님이 직접 캠퍼스에 오셔서 이야기를 나누며 진로와 미래에 대한 고민을 털어놓고 다양한 경험담과 조언을 들을 수 있어 매우 뜻깊은 시간이었다"며 "이런 소통 자리가 자주 마련됐으면 좋겠다"고 말했다.

추 시장은 이날 학생들과 경북대 구내식당에서 점심을 함께한 뒤 진로·취업 상담 공간인 잡플라자에서 차담을 이어가며 질문과 건의에 답했다.

대구시는 앞으로도 청년들의 의견을 수렴하여 체감할 수 있는 정책을 마련할 계획이라고 밝혔다.

추 시장은 "좋은 청년 정책을 만들고 실행하기 위해서는 청년들이 무엇을 고민하고, 대구시에 어떤 변화를 바라는지 직접 듣는 것이 중요하다"며 "앞으로도 청년들의 목소리에 더욱 귀 기울이고 시정에 반영하여 '청년들이 떠나지 않고 떠난 청년들이 돌아오게 하는 대구'를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com