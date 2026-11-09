대신증권, 3분기 137억원 순손실…트레이딩 부진에 적자 전환

연결 순이익 전년 동기·전 분기 대비 적자 전환

보유 유가증권 평가손실 확대…거래대금 위축에 브로커리지 수익도 감소

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권이 올해 3분기 적자 전환했다. 보유 유가증권 평가손실이 확대되면서 트레이딩 부문이 적자로 돌아선 데다 증시 거래대금 위축으로 브로커리지 수익까지 감소한 영향이다. 별도 기준으로도 400억원대 순손실을 기록하며 부진한 실적을 나타냈다.

9일 대신증권이 발표한 2026년 3분기 실적 자료에 따르면 연결 기준 당기순손실은 137억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 401억원 순이익에서 적자로 돌아섰으며, 직전 분기 2578억원 순이익과 비교해도 적자 전환했다. 지배주주지분 순손실은 190억원이다.

대신증권 CI. [사진=대신증권]

연결 기준 영업수익은 2조40억원으로 전년 동기 8260억원보다 증가했지만, 영업비용도 2조70억원으로 늘었다. 이에 따라 영업손실 20억원을 기록했고, 법인세차감전순손실은 30억원으로 집계됐다.

실적 부진의 중심에는 증권 부문의 트레이딩 손실이 있다. 별도 기준 트레이딩 손익은 1018억원 손실로, 전년 동기 348억원 이익에서 적자 전환했다. 직전 분기에는 1730억원 이익을 냈지만 한 분기 만에 손실로 돌아섰다. 회사는 보유 유가증권 평가손실 확대를 주요 원인으로 꼽았다.

증시 거래 위축에 따른 브로커리지 수익 감소도 부담으로 작용했다. 별도 기준 순영업수익은 580억원으로 전년 동기 1916억원보다 69.7% 줄었다. 전 분기 4525억원과 비교하면 87.2% 감소한 수준이다.

브로커리지 수익은 1071억원으로 전 분기보다 43.0% 줄었지만 전년 동기 대비로는 25.0% 증가했다. 국내주식 수탁수수료가 806억원으로 전 분기보다 49.1% 감소한 영향이 컸다. 국내주식 약정금액도 106조원으로 전 분기보다 43.6% 줄었다.

기업금융(IB)과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부문도 부진했다. IB 수익은 124억원으로 전년 동기보다 21.6% 감소했다. 주요 기업공개(IPO) 딜 주선으로 인수주선수수료가 늘었지만, 대출중개·주선수수료와 기타 수수료 수익이 줄었다.

PF 부문은 134억원 손실을 기록해 전년 동기 131억원 이익에서 적자 전환했다. 신규 PF 딜 감소로 금융자문수수료와 지급보증료 수익이 축소된 영향이다. 금융자문수수료는 8억원으로 전 분기보다 97.2% 감소했고, 지급보증료는 169억원으로 51.1% 줄었다.

자산관리(WM) 수익도 감소했다. 별도 기준 WM 수익은 82억원으로 전 분기보다 23.9%, 전년 동기보다 18.8% 줄었다. 증시 변동성 확대 속 집합투자증권 관련 수수료가 전 분기 대비 35.3% 감소한 영향이다.

반면 계열사 실적은 대체로 선방했다. 대신저축은행의 법인세차감전순이익은 95억원으로 전 분기보다 31.5% 증가했고, 대신자산운용은 47억원을 기록했다. 대신자산신탁은 22억원으로 전 분기보다 39.9% 감소했으며, 대신프라이빗에쿼티는 31억원 손실로 적자 전환했다.

연결 기준 기타·조정 부문에서 415억원 이익이 발생한 점도 눈에 띈다. 회사는 미국 뉴욕 부동산 자산 매각으로 202억원의 처분이익이 반영됐다고 설명했다.

rkgml925@newspim.com