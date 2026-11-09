[베트남 증시] 유동성 약세 지속, 하락 마감...대형주 중심으로 11월 전망은 '긍정적'

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VN지수(호찌민증권거래소) 1,714.32(-11.04, -0.64%)

HNX지수(하노이증권거래소) 255.24(-1.49, -0.58%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 9일 베트남 증시는 하락했다. 유동성이 더욱 줄어든 가운데, 광범위한 매도세가 유입됐다.

호찌민 VN지수는 0.64% 하락한 1,714.32포인트, 하노이 HNX지수는 0.58% 내린 255.24포인트로 거래를 마쳤다.

벤치마크 지수인 VN지수는 오전 거래 마감을 앞두고 1,702포인트까지 밀렸다. 오후 거래에서 반등하는 듯했으나 매수세가 다시 약화하면서 저점 부근에서 등락을 반복했다.

Z뉴스에 따르면, 시장 유동성 약세가 이어졌다. 세 거래소 전체의 총 거래액은 약 14조 9,010억 동(한화 약 7,898억 원)에 그쳤으며, 호찌민 거래소 단독 거래액은 약 13조 8,040억 동으로 전 거래일 대비 27% 이상 감소했다.

외국인 투자자 활동은 계속해서 부정적인 요인으로 작용했다. 세 거래소 전체에서 약 8,220억 동 규모의 순매도를 기록했다.

[그래픽=비엣 스톡 파이낸스 캡처] 베트남 증시 VN지수 9일 추이

오늘 거래에서 부동산, 은행, 증권 및 소비재 등 여러 대형주 그룹에 매도 압력이 집중됐다. 시장 유동성 감소 속에서 투자자들의 신중한 심리를 반영한다는 분석이다.

부동산 부문에서는 VHM(Vinhomes)이 VN지수에 가장 큰 하락 압력을 가하며 약 2.84포인트를 끌어내렸다. VPI(Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company), TCH(Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company), DXG(Dat Xanh Group JSC) 등의 다른 종목들도 하락세를 보였다.

VIC(Vingroup Joint Stock Company)가 소폭 하락에 그치며 빈그룹 계열 종목의 부정적인 영향을 줄였다.

은행 부문은 혼조세를 보였지만 하락세가 두드러졌다. STB(Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank), LPB(Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank), HDB(Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank), VIB(Vietnam International Commercial Joint Stock Bank), TPB(Tien Phong Bank), SHB(Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank), TCB(Techcombank), CTG(Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade) 모두 하락했다.

비엣캡(Vietcap) 증권은 올해 3분기 (베트남의) 국내총생산(GDP)이 전년 동기 대비 약 10% 증가하는 등 거시경제 지표가 건실함에도 불구하고, 10월 자금 유입 약세로 VN지수가 1.5% 하락 마감했다고 밝혔다. 다만 11월에는 대형주 중심의 양호한 실적과 베트남 중앙은행의 금리 인하 기조, 10년 평균 대비 낮은 매력적인 주가수익비율(PER, 11.4배)이 시장을 지지할 것으로 전망했다.

hongwoori84@newspim.com