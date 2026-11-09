바로 佛 외무 "아부다비 협상에 유럽도 참여… 우리 기대·요구 충분히 반영될 것"

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러시아 "이번 회담은 미·러·우크라 3자 협상… 유럽이 테이블에 앉을 일 없어"



[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 오는 10~11일(현지시각) 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열리는 미국·우크라이나·러시아 협상에 유럽도 참여할 것이라고 장노엘 바로 프랑스 외무장관이 8일 말했다.

유럽은 줄곧 유럽 안보 지형에 지대한 영향을 미치고 있는 우크라이나의 전쟁과 관련 "유럽 입장이 배제돼서는 안 된다"고 주장했지만, 미국 중재로 열리는 러·우크라 협상에 유럽이 실제로 참여한 적은 없었다.

유럽은 그 동안 회의 직전 미국이나 우크라이나에 자신의 입장을 전달하는 식으로 협상에 영향을 미쳤다.

하지만 러시아 측은 이번 협상에 유럽 참여를 허용하지 않겠다는 입장이어서 유럽 대표단이 실제로 협상 테이블에 직접 앉을 수 있을지는 미지수이다.

미국 중재로 열리는 러·우크라 협상은 이번이 네 번째이다.

장노엘 바로 프랑스 외무장관. [사진=로이터 뉴스핌]

바로 장관은 이날 프랑스 민영 종합 라디오 방송사 RTL과의 인터뷰에서 아부다비 협상과 관련해 "유럽(입장)은 충분히 대표될 것이며 이 논의에 참여하기 위해 프랑스도 아부다비에 갈 것"이라고 말했다.

그는 이어 "프랑스 대표로 누가 갈 것인지는 아직 말할 수 없지만 프랑스는 분명히 (협상에) 참여할 것"이라고 말했다.

그는 "유럽은 그 동안 미국 측 중재자에게 유럽 대륙의 미래와 관련된 어떠한 논의도 우리의 기대와 요구를 배제한 채 이뤄져서는 안 된다는 점을 전달해 왔다"며 "최근 몇 주 동안 유럽은 분명한 목소리를 냈다"고 했다

그러면서 "유럽의 안보 구조에 영향을 미칠 어떤 합의도 유럽의 참여 없이 만들어지거나 심지어 논의되는 일조차 있어서는 안 된다는 점은 너무도 당연하다"고 재차 강조했다.

러시아는 유럽의 참여를 허용하지 않겠다는 입장을 밝혔다.

드미트리 페스코프 크렘린 대변인은 "이번 아부다비 회담은 러시아와 미국, 우크라이나의 3자 형식으로 진행된다는 입장을 여러 차례 밝혔다"며 "그들(유럽)을 협상 테이블에 초대하는 사람은 아무도 없다"고 말했다.

다만 향후 우크라이나 전쟁이 끝난 뒤 장기적인 안보 상황을 논의하기 위해서는 유럽과의 대화에도 열려 있다는 입장을 밝혔다.

페스코프 대변인은 "유럽의 미래 안보체제를 논의하게 되면 언젠가는 유럽과의 대화가 필요하다"며 "지금은 그 단계가 아니다"라고 했다.

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 유럽이 아부다비 협상에 적극 참여하려는 이유에 대해 "미국과 러시아가 유럽 안보체제의 큰 틀을 합의해 버리는 것을 막기 위한 것"이라고 평가했다.

한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 협상을 긍정적으로 본다는 평가와 함께 우크리아나가 일정 정도 영토 양보를 해야 할 것이라는 점을 내비쳤다.

그는 CBS 시사 프로그램 '60분(60 Minutes)'과 인터뷰에서 "우크라이나 전쟁이 곧 끝날 것으로 믿는다"고 했다. 이어 "결국 우크라이나는 지금과는 조금 다른 모습의 영토를 갖게 될 것"이라고 했다.

그는 진행자가 '블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 시간을 끌며 트럼프 대통령을 이용하고 있는 것 아니냐'는 물음에 "아니다. 나는 그렇게 생각하지 않는다"고 답했다.

ihjang67@newspim.com