"러, 끊임없이 유럽 공격… '하이브리드 공격' 아닌 '국가 후원 테러'로 규정해야"

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타로 에스토니아 내무장관 "국내 안보 문제 90% 러와 관련 … 대가 치르게 해야"



[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 이고르 타로 에스토니아 내무장관은 9일(현지시각) 최근 유럽 곳곳에서 발생하고 있는 다양한 공격 행위에 대해 이를 "국가가 후원하는 테러라고 규정해야 한다"고 말했다.

국제적으로 '하이브리드 공격'이라는 개념이 널리 쓰이고 있는데 이 표현은 실제 상황과 적의 실체를 명확하게 드러내지 못하는 "약한 표현"이라고 했다.

하이브리드 공격은 대규모 군사적 침략을 벌이지 않으면서 누가 공격했는지, 의도가 무엇인지 등을 최대한 숨긴 채 전략적 목적을 달성하는 공격이다. 요인 암살과 사보타주(파괴공작)을 비롯해 해킹, 심리전, 가짜 뉴스, 외교전 등을 망라한다.

타로 장관은 최근 유럽에서 발생한 사보타주(파괴공작)와 방화, 인터넷 해킹 사건 중 상당수가 러시아가 연관돼 있다고 주장했다.

이고르 타로 에스토니아 내무장관. [사진=에스토리아 정부 홈페이지]

그는 이날 영국 일간 FT와 인터뷰에서 "러시아는 유럽이 직면한 가장 큰 도전이자 가장 큰 위협"이라며 "끊임없이 유럽을 공격하고 있다. 군사적 충돌의 문턱 아래에서 행동하고 있을 뿐 공격은 계속되고 있다"고 말했다.

그는 지난 8월 에스토니아의 방산 로봇기업 '밀렘 로보틱스'를 겨냥한 방화 사건을 예로 들면서 유럽 곳곳에서 벌어지는 각종 공격 사건들 배후에 러시아가 있다고 지적했다.

그는 "우리 당국은 당시 사건 발생 몇 시간 만에 (용의자) 여러 명을 체포했다"며 "이들은 러시아로부터 공격을 수행하도록 고용된 인물이었다"고 말했다. "러시아가 이들을 고용해 범행을 저지르게 했다"고도 했다.

그는 유럽 곳곳에서 발생한 슈퍼마켓 냉장고 해킹 사건에 대해서도 조사가 진행되고 있다며서 "모든 자료와 증거를 확보하면 배후를 공식적으로 특정할 것"이라고 했다.

그는 "에스토니아에서 발생하는 국내 안보 문제의 약 90%는 러시아와 관련이 있으며 약 5%는 중국, 나머지는 기타 행위자들과 관련돼 있다"면서 "우리는 공격 배후를 공개하는 문제에 주저하지 않는다. 재발을 막고 위험을 최소화하려면 매번 책임 소재를 분명히 하고 그에 상응하는 대가를 치르게 해야 한다"고 말했다.

실제로 최근 유럽에서는 국가 기반시설과 민간시설을 겨냥한 사건이 연이어 발생하고 있다.

지난주에는 벨기에와 룩셈부르크, 핀란드, 아일랜드, 스웨덴, 에스토니아 등에서 슈퍼마켓 냉장·냉동 설비가 동시에 해킹돼 과열되는 사건이 발생했다. 약 100개 매장이 피해를 입었고 수백만 유로의 손실이 발생했다.

유럽연합(EU) 집행위원회는 이를 유럽의 식품안보를 겨냥한 공격으로 규정했다. 아직 배후는 공식 확인되지 않았지만 각국 수사당국이 공조 수사를 벌이고 있다.

이에 앞서 지난달에는 프랑스에서 약 700개 슈퍼마켓이 같은 방식의 사이버 공격을 받았고, 세계적인 유통기업 아홀드 델하이즈도 대규모 사이버 공격을 당했다.

도날트 투스크 폴란드 총리는 지난 5일 "러시아 국경을 둘러싼 하이브리드 전쟁과 사이버전, 각종 도발을 구분하기가 점점 어려워지고 있다"며 "우리 정보기관과 동맹국들의 정보에 따르면 러시아의 위협은 계속 커질 것이며, 상황은 더욱 격화될 것으로 예상된다"고 말했다.

그러면서 "물론 첫 번째 표적은 발트 3국과 폴란드가 될 것"이라고 말했다.

ihjang67@newspim.com