앤스로픽 클로드, 국내 기업 계정 100여개 정보 유출

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외부 업체, 소프트웨어 취약점 통해 내부 시스템 접근

개인정보위 사전 검토 착수…피해 규모 확인 예정

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 미국 인공지능(AI) 기업 앤스로픽의 생성형 AI 서비스 클로드를 이용하는 국내 기업 계정 100여개의 정보가 외부에 유출된 것으로 나타났다. 외부 보안업체가 제3자 소프트웨어의 취약점을 이용해 앤스로픽 내부 시스템에 무단 접근하면서 이름과 이메일 주소 등 계정 정보가 노출된 것으로 추정된다.

◆ 국내 기업 계정 100여개 유출 신고

9일 개인정보보호위원회에 따르면 앤스로픽은 지난달 31일 국내 기업용 클로드 계정 100여개의 정보가 외부에 유출된 사실을 신고했다.

개인정보위는 현재 해당 사안을 사전 검토하고 있으며 정식 조사에는 착수하지 않은 상태다. 해외 기업의 경우 국내 사업자와 달리 조사 착수 전 자료 요청 절차를 거치는 사례가 있어 검토에 시간이 걸릴 수 있다는 설명이다.

개인정보위는 정식 조사에 착수하면 구체적인 유출 경위와 피해 규모 등을 확인할 방침이다.

앤스로픽의 AI 서비스 클로드 로고 [사진=블룸버그통신]

◆ 외부 소프트웨어 취약점 악용…내부 시스템 접근

이번 유출은 외부 보안업체가 앤스로픽 내부 시스템에 무단 접근하면서 발생한 것으로 추정된다.

워싱턴포스트(WP)는 지난달 26일(현지시간) 미국 보안 스타트업 캐서드럴이 외부 업무용 소프트웨어의 취약점을 이용해 앤스로픽 내부 시스템에 접근했다고 보도했다.

앤스로픽은 기업용 클로드 계정의 계정·조직 식별번호와 이름, 이메일 주소 등 업무 연락처가 노출됐을 가능성이 있다는 안내문을 일부 고객사에 전달한 것으로 알려졌다.

◆ 프롬프트·결제정보는 접근 없어…보안 강화 방침

리디아 할리 앤스로픽 기술연구원은 8일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 캐서드럴이 이름과 이메일 주소, 요금제 등 계정 정보에 무단 접근했지만 프롬프트와 결과물, 결제정보에는 접근하지 못했다고 설명했다.

앤스로픽은 사안을 인지한 당일 영향을 받은 시스템을 차단하고 관련 소프트웨어 공급업체와 협력해 취약점을 해결했다는 입장이다.

다만 제3자 소프트웨어를 통한 보안 위험이 남아 있는 만큼 외부 소프트웨어에 대한 보안·모니터링 체계를 지속적으로 개선하겠다고 밝혔다.

kji01@newspim.com