[일본 증시] 닛케이, 6일 만에 급반등…AI·반도체주 매수세 확산

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 9일 닛케이주가는 6거래일 만에 큰 폭으로 반등했다. 지난 6일 역대 세 번째로 큰 낙폭을 기록한 뒤 미국 기술주가 상승하자 인공지능(AI)·반도체주를 중심으로 매수세가 확산했다. 다만 최근 급락으로 장기 상승 추세가 꺾였을 수 있다는 경계감도 여전하다.

이날 닛케이225평균주가지수는 전일 종가보다 2.33%(1340.73엔) 상승한 5만8775.50엔에 거래를 마쳤다. 도쿄증권거래소주가지수(TOPIX)도 반등하며 2.97%(110.17포인트) 오른 3818.16포인트로 마감했다.

지난 6일(현지시간) 미국 증시에서 반도체 관련주가 큰 폭으로 오른 흐름이 일본 시장에도 이어졌다. 필라델피아 반도체지수(SOX)가 상승했고, 9일 아시아 시장에서도 나스닥100 선물과 대만 가권지수 등 기술주 비중이 높은 지수가 강세를 보였다.

지난 6일 급락한 데 따른 반발 매수도 유입됐다. 해외 단기 투자자들이 닛케이 선물에 잇따라 매수 주문을 내면서 지수 상승을 이끌었다. 도쿄증권거래소 프라임 시장에서 상승 종목은 1415개로 전체의 90%를 웃돌았다.

AI 규제 강화 우려로 거의 전 종목이 하락했던 6일과 달리 은행, 비철금속, 게임 관련주 등으로 매수세가 퍼졌다.

다만 지수는 장중 고점에서 차익실현 매물이 나오면서 상승 폭을 줄였다. 최근 급락으로 닛케이지수가 장기 추세를 나타내는 52주 이동평균선을 밑돈 점도 부담이다. 주간 차트에서는 단기 추세선인 13주선이 중기 추세선인 26주선을 아래로 뚫는 '데드크로스'도 나타났다.

지난해 4월 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 충격 이후 이어진 상승장이 끝났을 가능성을 제기하는 시각도 있다.

미토증권의 노사카 고이치 수석 기술분석가는 "단기·중기 추세에 이어 장기 추세도 무너졌을 가능성이 있다"며 "당분간 52주 이동평균선이 위치한 6만엔 부근이 반등의 목표치로 의식될 수 있다"고 말했다.

주요 종목 중에서는 도쿄일렉트론, 어드밴테스트, 후지쿠라 등 반도체·전선 관련주가 상승했다. 패스트리테일링, 리크루트, 코나미그룹도 올랐으며 토요타자동차와 미쓰비시UFJ금융그룹, 시미즈건설 등도 매수세가 유입됐다.

반면 소프트뱅크그룹(SBG), 일본담배산업(JT), 미쓰이화학 등은 하락했다.

도쿄증권거래소 프라임 시장의 거래대금은 약 8조9118억엔, 거래량은 29억9581만주였다.

닛케이주가 최근 3개월 추이 [자료=QUICK]

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