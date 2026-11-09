[르포] 겨울철 대목 붕어빵 옛말...가스·재료·봉투값 '삼중고'

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연료·재료비·포장재 비용 일제히 상승…"남는 게 없어"

소비자들 "간식값 부담…살림살이 팍팍"

소상공인 체감경기 10개월째 기준선 아래…이익 줄이고 장사시간 늘려

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = # "가스값이 말도 못 하게 올랐어요. 재료값도 오르니까 남길 수가 없어요."

서울 동작구에서 붕어빵 가게를 운영하는 김모(50대·여) 씨는 늘어나는 비용에 고민이 깊다. 가스와 재료, 포장재 가격이 모두 올랐지만 붕어빵값은 7년째 그대로다. 줄어든 이익을 생각하면 가격을 올려야 하지만 가게를 찾는 학생과 어르신들이 눈에 밟힌다. 결국 김씨는 아침 일찍 나와 저녁 늦게까지 장사하며 줄어든 수익을 메우고 있다.

9일 뉴스핌 취재를 종합하면 겨울을 앞둔 붕어빵 자영업자들이 재료비·가스비·포장재비 '삼중고'를 호소하고 있다. 붕어빵을 저렴한 간식으로 여기는 손님들의 기대 때문에 판매가격을 올리기도 어려워 이익 감소를 감수하며 버티는 상황이다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 동작구에서 붕어빵 가게를 운영하는 김모 씨 가게에 붕어빵 가격을 알리는 현수막이 붙어있다. 2026.11.09 jason14@newspim.com

김씨는 "지난해 한 통에 4만8000원 정도였던 가스가 지금은 5만5000원"이라며 "일주일에 가스비로만 10만원 넘게 들어간다"고 토로했다.

재료비 부담도 크다. 김씨는 "팥이 예전에 3000원 했다면 지금은 5000원 정도 하는 식"이라며 "국산은 엄두도 못 내고 수입산을 쓰는데도 예전만큼 남길 수가 없다"고 말했다.

붕어빵을 담아주는 봉투값도 부담이다. 김씨는 "예전에는 종이 포장지를 사면 한 박스에 1만원이 안 됐는데 지금은 1만원이 넘는다"며 "1000원어치 붕어빵 세 개를 사가셔도 봉투가 들어가고 하나 더 달라는 손님도 계시니까 그런 비용도 계속 든다"고 했다.

연료와 재료·포장재 가격 부담은 통계에서도 확인된다. 한국석유공사 오피넷에 따르면 올해 10월 전국 LPG 판매소의 일반프로판 평균 판매가격은 ㎏당 2812.26원이었다. 직전 5년인 2021~2025년 10월 평균 2384.27원보다 18.0% 높다.

한국은행 생산자물가지수에 따르면 올해 9월 포장용 플라스틱제품 가격은 지난해 같은 달보다 39.2% 올랐다. 같은 기간 기타 종이제품 가격도 5.1% 상승했다.

국산 팥 가격도 평년을 크게 웃돈다. 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS)에 따르면 이날 기준 올해 11월 국산 붉은 팥 상품의 전국 평균 소매가격은 500g당 1만3278원으로 11월 평년 가격인 8974원보다 48.0% 높았다.

비용 부담이 커져도 상인들은 손님들의 반응을 걱정해 가격 인상을 주저하고 있다.

서울 영등포구에서 붕어빵 가게를 운영하는 최모(60대·남) 씨는 지난해보다 남는 이익이 절반으로 줄었다고 했다. 최씨는 "이익을 남기려면 개당 1000원은 받아야 한다"며 "직장인 상권이라 가격을 올리면 말이 나올까 봐 함부로 올리지 못한다"고 토로했다. 최씨는 팥붕어빵을 3개에 2000원에 팔고 있다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 영등포구에서 붕어빵 가게를 운영하는 최모 씨 가게에 놓여 있는 붕어빵. 2026.11.09 jason14@newspim.com

동작구에서 붕어빵 가게를 운영하는 이모(60대·여) 씨도 "여기서 장사한 3년 중 올해 지출이 가장 많다"면서도 "이 자리에서는 가격을 올릴 수가 없다"고 말했다. 이씨는 슈크림붕어빵을 2개에 1000원에 팔고 있다. 김씨 역시 같은 이유로 팥붕어빵 3개에 1000원, 슈크림붕어빵 2개에 1000원인 가격을 7년째 유지하고 있다.

소비자들도 간식값이 부담스럽다는 반응이다.

동작구 주민인 70대 A씨는 "한 번 장을 볼 때 10만원으로도 부족할 정도로 물가가 비싸다"며 "붕어빵도 3개에 2000원, 2개에 1000원이면 비싸게 느껴진다"고 말했다.

동작구 숭실대에 재학 중인 신민재(25·남) 씨는 "어렸을 때는 3개에 1000원이었는데 지금은 두 배가 되니 비싸게 느껴진다"며 "팥붕어빵과 슈크림붕어빵 가격이 다른 경우도 있어 가격 부담이 더 느껴지는 것 같다"고 했다.

쌀쌀한 체감경기는 상인과 소비자에게서 나타났다. 소상공인시장진흥공단의 '2026년 10월 소상공인시장 경기동향조사'에 따르면 지난달 전국 소상공인 체감경기지수(BSI)는 73.2로 전월(76.5)보다 3.3포인트 하락했다. 올해 들어 10개월 연속 기준선인 100을 밑돌았다. 경기가 나아졌다는 응답보다 나빠졌다는 응답이 우세했다는 의미다. 한국은행의 '2026년 10월 소비자동향조사'에서도 현재생활형편CSI는 93으로 기준선인 100을 밑돌았다.

상인들은 원가 부담과 손님들의 가격 부담 사이에서 이익 감소를 감수하며 장사를 이어가고 있다.

김씨는 "남는 건 많이 줄었지만 적게 남더라도 많이 팔자는 생각"이라며 "조금이라도 더 남기려고 아침 일찍 나오고 저녁 늦게 들어가며 장사하고 있다"고 말했다.

jason14@newspim.com