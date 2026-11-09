기존 인력 줄이고 AI 인재 뽑고…게임업계, 채용 지형도 바뀐다

엔씨, 분사·희망퇴직으로 3300명대로 인원 조정

넥슨, 전환배치 시행 중...크래프톤은 지난해 자발적 퇴사 진행

신입 채용·인턴십에서 AI 역량 평가 강화

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 국내 게임업계에서 희망퇴직과 사업 분사, 프로젝트 정리 등 인력 재편이 이어지는 가운데 인공지능(AI) 활용 능력을 갖춘 인재에 대한 수요는 커지고 있다. 기존 조직의 효율성을 높이는 동시에 게임 개발과 신규 사업에서 AI를 활용할 수 있는 인력을 확보하려는 움직임이다.

엔씨 판교 R&D 사옥. [사진=엔씨]

9일 게임업계에 따르면 국내 게임사들은 사업 전략에 따라 인력 재편 작업을 진행 중이다. 엔씨는 지난 2024년 5000명이었던 본사 인력을 올해 6월 기준 3300명까지 줄였다. 희망퇴직과 분사를 통해 30% 이상의 인원을 감축한 셈이다.

특히 분사의 경우 의사 결정 과정의 신속성을 높이기 위해 추진됐다. 넥슨, 크래프톤과 달리 본사 위주 체제였던 엔씨는 분사를 추진하면서 신속성을 높이고 스튜디오 체제로 재편할 수 있었다는 설명이다.

크래프톤은 지난해 11월부터 전 직원 대상 자발적 퇴사를 진행해 올해 상반기까지 200명의 희망퇴직을 받았다. 크래프톤은 회사의 AI 퍼스트 전략에 따른 임직원의 선택권 보장이 자발적 퇴사 프로그램의 이유지 감원을 추진한 것은 아니라는 입장이다. 다만 업계에서는 매출 증가 속에도 인력 조정으로 효율화를 높이기 위한 조치로 평가된다.

넥슨도 전환배치를 통해 인력을 재배치하고 있다. 넥슨은 패트릭 쇠더룬드 회장 체제에서 효율성을 앞세워 프로젝트 자원 재배치와 인력 재편에 힘쓰고 있다. 전환 배치에 대한 정확한 규모는 공개되지 않았지만 대상 인력은 늘고 있는 추세다.

실제로 넥슨은 올해 1분기 자체 기준을 충족하지 못한 프로젝트 3개가 취소됐고 장수 게임인 버블파이터(17년), 크레이지아케이드(25년)도 서비스가 종료됐다.

넥슨 관계자는 "최근 성공 가능성이 높은 프로젝트에 회사의 역량을 집중하는 방향으로 전략을 전환하는 과정에서 일부 프로젝트가 개편됐다"라며 "이에 따라 전환 배치 대상 인력이 늘어나게 됐다"라고 설명했다.

넥슨 2026년 채용형 인턴십 '넥토리얼 for 게임 프로그래머' 모집공고 [사진= 넥슨]

국내 게임사에서 인력 조정이 이뤄지고 있지만 AI 인재 확보전은 치열하다. 신입 채용은 AI 인재 중심으로 변화하는 양상을 보이고 있다.

엔씨는 지난해 신입사원 공채에서 AI 리터러시 역량 검증을 도입했다. 이를 통해 서류, 면접 전형에서 지원자의 AI 활용 역량을 검증하는 데 집중했다.

넥슨도 2026년 채용형 인턴십 '넥토리얼 for 게임 프로그래머'에서 기존 코딩테스트를 폐지하고 모든 지원자를 대상으로 AI 면접을 실시한다. AI 역량평가 전형에서는 실제 업무와 유사한 문제를 AI 도구로 풀이하는 과정을 통해 AI 이해도와 문제 접근 방식, 구조적 사고력 등을 평가한다.

크래프톤은 신입 채용의 모토를 'AI 네이티브'로 정했다. AI 기반 신규 사업을 육성하고 기존 조직의 전문성에 AI를 사용하는 인재가 더해질 때 시너지가 크다고 판단해 AI 활용 역량을 갖춘 인재 100명 이상을 채용하기로 한 것이다. 이는 신입 공개 채용 기준 역대 최대 규모다.

채용 과정에서는 AI 활용 역량과 문제 해결 능력, 글로벌 역량 등을 평가한다. 서류 전형과 인적성검사, AI 역량평가, 면접 순으로 진행된다.

다만 게임사들은 기존 인력을 감축하면서 AI 인재 채용에만 집중하는 것은 아니라고 선을 그었다.

크래프톤 관계자는 "AI 네이티브를 지향하지만 그렇다고 해서 기존 도메인에서 노하우를 갖추고 있는 시니어들과도 함께 간다"라며 "기존 전문성을 갖춘 인재들을 감축하는 것이 아니다"라고 설명했다.

국내 한 게임사 관계자도 "멀지 않은 미래에는 AI 인력 때문에 기존 인력이 영향을 받을 수 있겠지만 아직까지 AI 인력 확보를 위해 기존 인력들을 조정하고 있지는 않다"라고 전했다.

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