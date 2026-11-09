셀트리온제약, 3분기 영업익 48% 증가…바이오·위수탁 생산이 견인

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매출 1619억원으로 17.2% 증가

3분기 만에 지난해 연간 실적 넘어

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온제약은 올해 3분기 매출 1619억원, 영업이익 239억원을 기록했다고 9일 공시했다. 전년 동기보다 매출은 17.2%, 영업이익은 48.4% 증가했다. 매출과 영업이익 모두 분기 기준 역대 최대이며, 영업이익은 지난 2분기에 이어 두 분기 연속 최대치를 경신했다.

바이오의약품 처방 확대와 사전충전형 주사기(PFS) 생산시설의 최대 가동이 실적을 이끌었다. 매출 대비 비용 비중이 낮아지면서 영업이익률은 14.8%로 전년 동기보다 3.1%포인트 상승했다. 3분기 누적 매출은 4473억원으로 17.1%, 영업이익은 561억원으로 32.4% 늘었다. 누적 영업이익은 이미 지난해 연간 영업이익을 넘어섰다.

[사진=셀트리온제약]

바이오의약품 부문 매출은 452억원으로 전년 동기 대비 40.2% 증가했다. 주요 병원에서 신규 처방이 늘고 기존 처방처에서도 판매가 확대됐다. 자가면역질환 치료제 '램시마'는 18.8% 늘어난 149억원, '유플라이마'는 54.1% 증가한 29억원을 기록했다. 항암제 '허쥬마'와 '트룩시마' 매출은 각각 51억원과 41억원으로 17.8%, 64.0% 늘었다.

지난해 국내 출시한 제품 가운데 골질환 치료제 '스토보클로'는 64.5% 증가한 77억원의 매출을 올렸다. 안과질환 치료제 '아이덴젤트'는 149.1% 늘어난 41억원, 알레르기질환 치료제 '옴리클로'는 64.8% 증가한 17억원을 기록했다.

위수탁 생산 부문 매출은 482억원으로 26.2% 늘었다. 이 가운데 PFS 상업생산 매출은 404억원으로 44.2% 증가해 부문 매출의 약 84%를 차지했다.

케미컬의약품 부문은 684억원의 매출을 올렸다. 간장용제 '고덱스'는 177억원, 고혈압 치료제 '딜라트렌'은 158억원으로 각각 10.3%, 5.5% 증가했다. 고혈압·고지혈증 복합제 '암로젯'은 처방 확대에 힘입어 매출이 355.9% 늘어난 6억원을 기록했다.

셀트리온제약 관계자는 "주력 제품의 견조한 판매와 바이오의약품의 처방 확대, PFS 위수탁 생산 호조가 맞물리며 매출과 영업이익 모두 역대 최대 분기 실적을 기록했다"고 말했다

sykim@newspim.com