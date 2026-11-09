전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.09 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

매디슨 황 빠진 엔비디아 AI 데이…CEO 리스크 질문엔 답변 거부

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 엔비디아가 9일 한국을 피지컬 AI 핵심 파트너로 강조했다
  • 매디슨 황 방한 취소로 포토세션과 일부 일정이 무산됐다
  • 엔비디아는 젠슨 황 논란과 협력 영향 질문에 답하지 않았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장녀 매디슨 황 방한 취소, 포토세션 무산·협약식 비공개
당초 안내한 질의응답 생략하려다 항의에 질문 1개만 받아
젠슨 황 논란 관련 질문엔 "행사와 무관" 답변 거부

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = "한국은 앞으로 10년간 피지컬 AI의 핵심 파트너다."

엔비디아가 9일 서울에서 열린 대규모 인공지능(AI) 행사에서 한국 기업과의 협력을 거듭 강조했다. 그러나 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 둘러싼 논란이 국내 GPU 공급과 반도체·AI 기업과의 협력에 영향을 미칠 수 있느냐는 취재진의 질문에는 답변을 거부했다.

황 CEO의 장녀인 매디슨 황 수석이사가 방한을 돌연 취소하면서 정부·기업과의 일부 일정이 무산된 데 이어 사전 예고된 질의응답까지 축소되자 현장에서는 항의가 이어졌다. 엔비디아는 한국과의 협력 확대를 강조했지만 경영진 리스크에 대한 구체적인 설명은 내놓지 않았다.

 

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 장녀인 매디슨 황 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 수석 이사가 5일 오후 서울 마포구 T1베이스 캠프를 방문하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 포토세션 무산·질의응답 축소…CEO 리스크엔 '무응답'

황 수석이사는 이날 오전 카카오모빌리티와의 업무협약 공개 포토세션에 참석한 뒤 오후 'AI 인프라 미디어 라운드테이블'에서 정부 및 국내 기업 인사들과 협력 방안을 발표할 예정이었다. 엔비디아가 사전에 안내한 라운드테이블 참석자는 황 수석이사와 제시 클레이튼 엔비디아 수석 제품 마케팅 매니저, 류제명 과학기술정보통신부 제2차관, 박성현 리벨리온 대표, 정석근 SK텔레콤 최고기술책임자(CTO) 겸 AI CIC장이었다. 발표 뒤에는 질의응답을 진행한다고 안내했다.

하지만 매디슨 황이 방한을 전격 취소하면서 계획은 틀어졌다. 오전 카카오모빌리티 포토세션과 현장 질의응답은 취소됐고, 협약식은 비공개로 진행됐다. 오후 미디어라운드테이블은 황 수석이사 불참으로 정부 측은 이도규 정보통신정책실장의 축사만 진행됐다.

질의응답도 안내와 달랐다. 엔비디아 측은 3사 발표와 서명식, 미리 준비한 공통 질문 두 개에 대한 답변을 마친 뒤 "원래 예정돼 있었는데 행사 시간이 지연됐다"며 "시간 관계상 여기까지 마무리하겠다"며 행사를 끝내려 했다.

항의 끝에 질의응답을 진행했고, '매디슨 황이 방한을 취소한 구체적인 이유', '젠슨 황 CEO 관련 논란이 국내 GPU 공급 일정에 영향을 줄 가능성', '삼성전자·SK하이닉스 등 국내 반도체 기업과의 협력에 차질이 생길 가능성' 등에 대한 질문이 나왔다. 하지만 엔비디아 측은 "오늘 행사와 관계된 질문이 아고, (황 수석이사가) 참석하지 못하셨기 때문에 답변을 드리기 제한된다"며 행사를 마쳤다.

행사가 끝난 뒤에도 취재진은 자리를 뜨지 않았다. 방송 카메라와 기자들이 엔비디아 측 클레이튼 매니저에게 몰리면서 현장 스피커가 쓰러질 뻔하는 등 한때 혼잡이 빚어졌다. 엔비디아 측은 안전 문제를 이유로 추가 취재에 응하지 않았다.

어수선한 분위기의 배경에는 젠슨 황 CEO의 사생활 논란이 있다. 황 CEO는 전날 임직원에게 보낸 내부 메모에서 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 전 고위 임원 앨리스 황과의 불륜 사실을 인정했다. 앞서 뉴욕타임스(NYT)는 미국 정보당국이 앨리스 황을 중국 국가안전부에 포섭된 인물로 판단했다고 보도했다. 엔비디아 이사회는 "국가안보나 회사 기밀이 침해됐다고 믿을 만한 이유는 없다"면서도 관련 정보를 검토하겠다는 입장이다.

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 9일 서울 강남구 코엑스에서 열린 엔비디아 AI 데이에 마련된 젠슨 황 CEO 캐릭터 체험좀. 2026.11.09 raul1649@newspim.com

◆ 무대 위선 "한국, 피지컬 AI 10년 핵심"

정작 이날 행사 무대 위 메시지는 한국에 집중됐다. 디푸 탈라 엔비디아 로보틱스·엣지AI 부문 부사장은 오전 기조연설에서 "한국은 앞으로 10년간 피지컬AI 여정에서 매우 중요한 역할을 할 것"이라며 LG전자, 현대차그룹, 두산로보틱스와의 협력 사례를 소개했다.

오후에는 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)와 리벨리온 신경망처리장치(NPU)를 'NV링크 퓨전'으로 연결해 SK텔레콤 AI 데이터센터에 구축하는 내용의 업무협약(MOU)이 체결됐다.

박성현 리벨리온 대표는 "우리가 하고 싶은 건 토큰 수출국"이라며 "가성비 좋은 토큰을 만들어내기 위한 표준의 첫걸음"이라고 말했다. 정석근 SK텔레콤 CTO는 "한국이 세계에서 가장 싸게 토큰을 만들고, 국내에서 AI를 정말 많이 쓰게 하겠다"고 했다.

다만 엔비디아는 정작 한국 기업과의 협력에 미칠 영향을 묻는 질문에는 답하지 않았다. 한국과의 협력을 강조한 하루였지만, 최고경영자 리스크에 대한 우려에는 답을 내놓지 않은 채 첫날 행사가 마무리됐다.

raul1649@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
사진
'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동