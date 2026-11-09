매디슨 황 빠진 엔비디아 AI 데이…CEO 리스크 질문엔 답변 거부

장녀 매디슨 황 방한 취소, 포토세션 무산·협약식 비공개

당초 안내한 질의응답 생략하려다 항의에 질문 1개만 받아

젠슨 황 논란 관련 질문엔 "행사와 무관" 답변 거부

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = "한국은 앞으로 10년간 피지컬 AI의 핵심 파트너다."

엔비디아가 9일 서울에서 열린 대규모 인공지능(AI) 행사에서 한국 기업과의 협력을 거듭 강조했다. 그러나 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 둘러싼 논란이 국내 GPU 공급과 반도체·AI 기업과의 협력에 영향을 미칠 수 있느냐는 취재진의 질문에는 답변을 거부했다.

황 CEO의 장녀인 매디슨 황 수석이사가 방한을 돌연 취소하면서 정부·기업과의 일부 일정이 무산된 데 이어 사전 예고된 질의응답까지 축소되자 현장에서는 항의가 이어졌다. 엔비디아는 한국과의 협력 확대를 강조했지만 경영진 리스크에 대한 구체적인 설명은 내놓지 않았다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 장녀인 매디슨 황 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 수석 이사가 5일 오후 서울 마포구 T1베이스 캠프를 방문하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 포토세션 무산·질의응답 축소…CEO 리스크엔 '무응답'

황 수석이사는 이날 오전 카카오모빌리티와의 업무협약 공개 포토세션에 참석한 뒤 오후 'AI 인프라 미디어 라운드테이블'에서 정부 및 국내 기업 인사들과 협력 방안을 발표할 예정이었다. 엔비디아가 사전에 안내한 라운드테이블 참석자는 황 수석이사와 제시 클레이튼 엔비디아 수석 제품 마케팅 매니저, 류제명 과학기술정보통신부 제2차관, 박성현 리벨리온 대표, 정석근 SK텔레콤 최고기술책임자(CTO) 겸 AI CIC장이었다. 발표 뒤에는 질의응답을 진행한다고 안내했다.

하지만 매디슨 황이 방한을 전격 취소하면서 계획은 틀어졌다. 오전 카카오모빌리티 포토세션과 현장 질의응답은 취소됐고, 협약식은 비공개로 진행됐다. 오후 미디어라운드테이블은 황 수석이사 불참으로 정부 측은 이도규 정보통신정책실장의 축사만 진행됐다.

질의응답도 안내와 달랐다. 엔비디아 측은 3사 발표와 서명식, 미리 준비한 공통 질문 두 개에 대한 답변을 마친 뒤 "원래 예정돼 있었는데 행사 시간이 지연됐다"며 "시간 관계상 여기까지 마무리하겠다"며 행사를 끝내려 했다.

항의 끝에 질의응답을 진행했고, '매디슨 황이 방한을 취소한 구체적인 이유', '젠슨 황 CEO 관련 논란이 국내 GPU 공급 일정에 영향을 줄 가능성', '삼성전자·SK하이닉스 등 국내 반도체 기업과의 협력에 차질이 생길 가능성' 등에 대한 질문이 나왔다. 하지만 엔비디아 측은 "오늘 행사와 관계된 질문이 아고, (황 수석이사가) 참석하지 못하셨기 때문에 답변을 드리기 제한된다"며 행사를 마쳤다.

행사가 끝난 뒤에도 취재진은 자리를 뜨지 않았다. 방송 카메라와 기자들이 엔비디아 측 클레이튼 매니저에게 몰리면서 현장 스피커가 쓰러질 뻔하는 등 한때 혼잡이 빚어졌다. 엔비디아 측은 안전 문제를 이유로 추가 취재에 응하지 않았다.

어수선한 분위기의 배경에는 젠슨 황 CEO의 사생활 논란이 있다. 황 CEO는 전날 임직원에게 보낸 내부 메모에서 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 전 고위 임원 앨리스 황과의 불륜 사실을 인정했다. 앞서 뉴욕타임스(NYT)는 미국 정보당국이 앨리스 황을 중국 국가안전부에 포섭된 인물로 판단했다고 보도했다. 엔비디아 이사회는 "국가안보나 회사 기밀이 침해됐다고 믿을 만한 이유는 없다"면서도 관련 정보를 검토하겠다는 입장이다.

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 9일 서울 강남구 코엑스에서 열린 엔비디아 AI 데이에 마련된 젠슨 황 CEO 캐릭터 체험좀. 2026.11.09 raul1649@newspim.com

◆ 무대 위선 "한국, 피지컬 AI 10년 핵심"

정작 이날 행사 무대 위 메시지는 한국에 집중됐다. 디푸 탈라 엔비디아 로보틱스·엣지AI 부문 부사장은 오전 기조연설에서 "한국은 앞으로 10년간 피지컬AI 여정에서 매우 중요한 역할을 할 것"이라며 LG전자, 현대차그룹, 두산로보틱스와의 협력 사례를 소개했다.

오후에는 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)와 리벨리온 신경망처리장치(NPU)를 'NV링크 퓨전'으로 연결해 SK텔레콤 AI 데이터센터에 구축하는 내용의 업무협약(MOU)이 체결됐다.

박성현 리벨리온 대표는 "우리가 하고 싶은 건 토큰 수출국"이라며 "가성비 좋은 토큰을 만들어내기 위한 표준의 첫걸음"이라고 말했다. 정석근 SK텔레콤 CTO는 "한국이 세계에서 가장 싸게 토큰을 만들고, 국내에서 AI를 정말 많이 쓰게 하겠다"고 했다.

다만 엔비디아는 정작 한국 기업과의 협력에 미칠 영향을 묻는 질문에는 답하지 않았다. 한국과의 협력을 강조한 하루였지만, 최고경영자 리스크에 대한 우려에는 답을 내놓지 않은 채 첫날 행사가 마무리됐다.

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