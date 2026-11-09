이노스페이스, '세빛' 후속 시험비행 발사 윈도우 확정…29일 목표

AI 핵심 요약beta
- 이노스페이스는 9일 세빛 후속 시험비행 목표일을 29일로 정했다
- 세빛은 16일부터 12월 11일까지 브라질 알칸타라에서 발사 가능하다
- 이번 비행에서 엔진 추력과 비행제어 알고리즘을 개선해 성능을 검증한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
엔진 추력 4톤급 상향, 알고리즘 재설계
'세빛' 1차 사고조사 종결, 보고서 공개
[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 민간 우주 발사체 기업 이노스페이스는 다목적 준궤도 로켓 '세빛(SEBIT)'의 후속 시험비행 발사 윈도우를 브라질 시간 기준 오는 16일부터 12월 11일까지 26일간으로 확정하고, 발사 목표일을 오는 29일(브라질 시간)로 정했다고 9일 밝혔다.
발사 윈도우는 실제 발사가 가능한 기간을 뜻하며, 최종 발사일과 시간은 이 기간 내 기상 조건과 발사 준비 상황 등 현지 여건에 따라 조정될 수 있다. 이번 일정은 브라질 알라다(ALADA), 공군(FAB), 우주청(AEB) 등 관계기관과의 협의를 거쳐 확정됐으며, 후속 시험비행은 브라질 알칸타라 발사센터에서 진행된다.
'세빛'은 준궤도 시험·검증 발사 서비스 사업화를 위해 개발 중인 다목적 준궤도 로켓이다. 추력 4톤급 하이브리드 로켓 엔진을 탑재한 1단형 비행체로 길이 8.7m, 직경 0.7m 규모다. 위성을 궤도에 투입하는 발사체와 달리 고객 탑재체를 고도 100km 이하까지 운송해 고고도 및 미세중력 환경에서 기술 시험·검증과 과학연구 임무를 수행하도록 설계됐다.
이노스페이스는 이번 후속 시험비행에서 하이브리드 로켓 엔진 추력을 기존 3톤급에서 4톤급으로 높이고 비행제어 알고리즘을 다시 설계했다. 첫 시험비행 이후 개선한 비행체 성능을 검증하고 추가 비행 데이터와 운용 경험을 확보한다는 계획이다.
이번 시험비행은 올해 소형위성 발사체 '한빛-나노(HANBIT-Nano)' 발사에 배정된 알칸타라 발사센터 운용기간을 활용해 진행된다. 이에 따라 '한빛-나노'는 2027년 상반기 발사를 목표로 준비를 이어간다.
한편 '세빛' 첫 시험비행과 관련한 항공사고조사 및 예방센터(CENIPA)의 최종 조사보고서는 브라질 공군이 승인해 지난 5일(브라질 시간) 공개됐으며, 이로써 공식 조사가 종결됐다.
biggerthanseoul@newspim.com