[ETF 시황] 우주항공·양자 ETF 날았다…2차전지 레버리지는 12% 급락

AI 핵심 요약beta
- 9일 ETF 시장에서 우주항공·양자컴퓨터 테마 상품이 강세를 보였다
- 2차전지·코스닥 관련 ETF는 큰 폭으로 하락했다
- KODEX 레버리지에 626억원 유입, KODEX CD금리액티브는 2718억원 유출됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
금채굴기업 테마 평균 5.27% 상승, 코스닥·2차전지 ETF 약세
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 9일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 우주항공과 양자컴퓨터 등 일부 테마형 상품이 강세를 보인 반면 2차전지와 코스닥 관련 ETF는 큰 폭으로 하락했다.
코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 ETF 시장에서 RISE 2차전지TOP10인버스(합성)는 전 거래일 대비 18.34% 오르며 전체 ETF 가운데 가장 높은 일간 수익률을 기록했다. SOL 미국우주항공TOP10(10.81%), ACE 미국우주테크액티브(10.73%), TIGER 미국우주테크(10.50%), KODEX 미국우주항공(10.07%) 등 우주항공 관련 상품도 상승률 상위권에 이름을 올렸다.
반면 하락률이 가장 컸던 ETF는 KODEX 2차전지산업레버리지로 전 거래일보다 12.18% 내렸다. TIGER 2차전지TOP10레버리지(-12.01%), SOL 조선TOP3플러스레버리지(-7.83%), KODEX 방산TOP10레버리지(-7.68%), TIGER BBIG레버리지(-6.58%) 등도 낙폭이 컸다.
레버리지·인버스를 제외하면 2차전지와 에너지저장장치(ESS) 관련 상품의 부진이 두드러졌다. PLUS 태양광&ESS가 6.45% 하락했고, KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스(-6.28%), SOL 코스닥TOP10(-6.26%), BNK 2차전지양극재(-6.24%), TIGER 2차전지TOP10(-6.24%) 등도 높은 하락률을 기록했다.
테마별로는 금채굴기업 관련 ETF가 평균 5.27% 오르며 가장 높은 수익률을 기록했다. 이 외에 우주항공(4.87%), 양자컴퓨터(4.61%), 인도네시아(4.59%), 광통신(2.95%) 테마가 강세를 보였다. 코스닥TOP10(-6.26%), 2차전지(-4.68%), K-휴머노이드로봇(-4.40%), 태양광(-4.00%), 코스닥글로벌(-3.86%) 관련 ETF는 하락 마감했다.
자금 유입 규모가 가장 큰 ETF는 KODEX 레버리지로 전 거래일 기준 626억원이 순유입됐다. 이어 KODEX 200(593억원), RISE KOFR금리액티브(합성)(588억원), ACE AI반도체TOP3+(579억원), KODEX 코스닥150레버리지(570억원) 순으로 자금이 들어왔다.
반면 KODEX CD금리액티브(합성)에서는 2718억원이 순유출되며 가장 큰 자금 이탈이 발생했다. TIGER 200(-315억원), TIGER 머니마켓액티브(-302억원), KODEX 200선물인버스2X(-276억원), KODEX 머니마켓액티브(-231억원) 등에서도 자금이 빠져나갔다.
rkgml925@newspim.com