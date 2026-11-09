BYD 양왕 U9X, 시속 503km 돌파…양산차 최고속도 기네스 기록

AI 핵심 요약beta
- BYD 양왕은 9일 전기 하이퍼카 U9X로 시속 503.17km를 기록했다
- U9X는 양산차와 전기 양산차 최고속도 기네스 기록을 경신했다
- BYD는 U9X를 전 세계 30대 한정 생산할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 중국 BYD의 럭셔리 브랜드 양왕(YANGWANG)이 전기 하이퍼카 'U9 익스트림(U9X)'으로 시속 500km를 돌파하며 양산차 최고속도 세계 기록을 경신했다.
BYD는 양왕 U9X가 시속 503.17km를 기록해 양산차 및 전기 양산차 단방향 주행 최고속도 등 기네스 세계기록 2개 부문에서 공식 인증을 받았다고 9일 밝혔다.
이번 기록은 지난 1일 아랍에미리트(UAE) 아부다비의 셰이크 칼리파 빈 자이드 국제도로에서 달성했다. 기존 최고속도인 496.22km/h보다 약 7km/h 빠른 기록이다.
U9X에는 바퀴마다 독립적으로 구동하는 전기모터 4개가 탑재됐다. 합산 최고출력은 3019마력(PS)이며, 기존 800V 시스템보다 전압을 높인 1200V 초고전압 플랫폼을 적용했다.
배터리는 BYD의 리튬인산철(LFP) 기반 블레이드 배터리를 사용한다. 최대 30C의 방전율을 지원하며, 네 바퀴의 구동력을 독립적으로 제어하는 e4 플랫폼과 지능형 차체 제어 시스템을 통해 초고속 주행 안정성을 확보했다는 설명이다.
BYD는 U9X를 전 세계 30대 한정 생산할 계획이다. 일부 고객은 이미 맞춤형 사양을 확정하고 생산 일정을 조율하고 있다.
스텔라 리 BYD 부사장은 "503.17km/h는 순수 전기 구동 기술의 성능 한계를 한층 끌어올린 성과"라며 개발진의 기술력을 강조했다.
chanw@newspim.com