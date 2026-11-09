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삼성·현대차, 반도체·배터리 넘어 로봇까지…미래산업 동맹 강화

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AI 핵심 요약

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  • 삼성은 9일 현대차그룹 경영진 177명을 초청해 대규모 교류 행사를 열었다
  • 삼성과 현대차그룹은 반도체·배터리에서 로봇·AI·에너지로 협력을 확대했다
  • 양측은 피지컬 AI와 미래 모빌리티 분야에서 전략적 동맹 강화를 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성, 현대차그룹 첫 대규모 초청 행사…양사 경영진 등 177명 참석
이병철·정주영부터 이재용·정의선까지…3대째 이어온 신뢰와 협력
반도체·배터리·전장 협력 성과…개별 계열사 넘어 전략적 파트너로
삼성 첨단 부품 기술에 현대차 미래차·로봇 역량 결합…시너지 기대
전고체 배터리·자율주행·SDV 협력 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성과 현대자동차그룹이 창업 세대부터 3대에 걸쳐 이어온 협력 관계를 미래 산업을 함께 개척하는 전략적 동맹으로 발전시키고 있다.

반도체와 배터리, 전장부품 등 기존 자동차 중심의 협력을 넘어 로봇과 인공지능(AI), 에너지 등 첨단 산업 전반으로 협력 범위를 넓히는 모습이다. 삼성의 반도체·전자 기술력과 현대차그룹의 완성차·로보틱스 역량을 결합해 미래 시장을 선점하겠다는 구상이다.

특히 인공지능이 현실 세계의 기기를 제어하는 피지컬 AI가 새로운 성장동력으로 떠오르면서 양대 그룹의 기술적 시너지도 주목받고 있다. 양측은 주요 계열사 경영진이 한자리에 모인 대규모 교류 행사를 계기로 개별 사업 단위의 협력을 그룹 차원의 '원팀' 관계로 강화해 나갈 방침이다.

삼성전자 서천연수원에서 9일 열린 'HMG Appreciation Day'에 참석한 전영현 삼성전자 부회장(앞줄 오른쪽)과 장재훈 현대자동차그룹 부회장이 손을 맞잡은 가운데, 삼성-현대차그룹 경영진들이 박수를 치고 있다. 뒷줄 왼쪽부터 이규복 현대글로비스 사장, 이보룡 현대제철 사장, 만프레드 하러 현대차∙기아 R&D 본부장 사장, 정준철 현대차∙기아 제조부문장 사장, 서강현 현대차그룹 기획조정 담당 사장, 박민우 현대차∙기아 AVP본부장 사장, 노태문 삼성전자 DX 부문장 사장, 최주선 삼성SDI 사장, 이청 삼성디스플레이 사장, 장덕현 삼성전기 사장, 박용인 삼성전자 DS부문 시스템LSI사업부장 사장, 한진만 삼성전자 DS부문 파운드리사업부장 사장, 최원준 삼성전자 DX부문 MX사업부 COO 겸 개발실장 사장, 크리스천 소봇카 삼성하만 사장. [사진=삼성전자]

◆ 삼성, 현대차그룹 첫 대규모 초청…경영진 177명 한자리

삼성은 9일 삼성전자 서천연수원에서 현대차그룹 주요 경영진을 초청해 'HMG 감사의 날(Appreciation Day)'을 열었다. 삼성이 국내 주요 그룹사를 대상으로 이 같은 대규모 초청 행사를 연 것은 이번이 처음이다.

'미래를 향한 원 하모니(One Harmony)'를 콘셉트로 열린 행사에는 양대 그룹의 주요 계열사 경영진과 임원, 배우자 등 총 177명이 참석했다.

삼성에서는 전영현 삼성전자 부회장을 비롯해 노태문 삼성전자 DX부문장, 박용인 시스템LSI사업부장, 한진만 파운드리사업부장, 최주선 삼성SDI 사장, 이청 삼성디스플레이 사장, 장덕현 삼성전기 사장, 크리스천 소봇카 삼성하만 사장 등이 참석했다.

현대차그룹에서는 장재훈 부회장과 서강현 기획조정담당 사장, 만프레드 하러 현대차·기아 R&D본부장, 박민우 AVP본부장, 정준철 제조부문장, 이규복 현대글로비스 사장 등이 자리를 함께했다.

전영현 부회장은 환영사에서 "현대자동차그룹과 삼성은 대한민국 산업의 역사를 함께 써 내려온 든든한 동반자"라며 "현대차그룹의 혁신적인 비전과 부품부터 완제품까지 아우르는 삼성그룹의 기술력이 만나 새로운 가치와 무한한 가능성을 함께 열어가기를 기대한다"고 말했다.

장재훈 부회장은 "삼성과 현대차그룹은 전장, 오디오, 배터리 등 차량 부품 분야의 협력을 넘어 로봇과 에너지 등 미래 산업에서도 협력의 가능성을 넓혀가고 있다"며 "서로의 강점을 존중하고 힘을 모아 앞으로의 도전을 함께해 나가길 기대한다"고 화답했다.

삼성전자 서천연수원에서 9일 열린 'HMG Appreciation Day'에 참석한 전영현 삼성전자 부회장(앞줄 오른쪽), 장재훈 현대자동차그룹 부회장(앞줄 왼쪽)을 비롯한 삼성-현대차그룹 경영진들이 삼성의 미래 모빌리티 솔루션 전시부스를 참관하고 있다. [사진=삼성전자]

◆ 반도체·배터리 이어 로봇까지…협력 범위 확대

이번 행사의 의미는 개별 사업을 중심으로 진행되던 협력 관계를 그룹 차원의 전략적 파트너십으로 발전시키는 데 있다. 미래 자동차의 경쟁력이 기계적 성능에서 반도체와 소프트웨어, 배터리 등 첨단 기술로 이동하면서 양대 그룹의 사업적 접점도 빠르게 늘어나고 있기 때문이다.

이미 협력은 구체적인 사업 성과로 이어지고 있다. 삼성전자는 지난 2023년 현대차에 차량용 인포테인먼트 프로세서 '엑시노스 오토 V920'을 공급하기로 했다. 같은 해 삼성SDI는 현대차와 첫 전기차 배터리 공급계약을 체결했다. 계약에 따라 오는 2032년까지 7년간 유럽향 차세대 전기차에 각형 배터리를 공급할 예정이다.

협력 분야는 자동차 부품을 넘어 소프트웨어와 로봇으로 확대됐다. 삼성전자와 현대차·기아는 지난해 집에서 차량을 제어하는 '홈투카' 서비스를 선보인 데 이어 지난 3월 차량에서 가전제품을 제어하는 '카투홈' 서비스를 출시했다. 자동차와 가전제품을 하나의 생활 플랫폼으로 연결한 사례다.

지난해 2월에는 현대차·기아와 삼성SDI가 로봇 전용 배터리 공동 개발을 위한 업무협약을 체결했다. 전기차에서 확보한 배터리 기술을 로봇으로 확장해 에너지 밀도와 출력, 사용 시간을 개선하는 것이 목표다.

이처럼 반도체와 배터리, 소프트웨어, 로봇으로 이어지는 협력은 양대 그룹이 단순한 공급자와 고객 관계를 넘어 미래 기술을 함께 개발하는 구조로 발전하고 있음을 보여준다.

◆ 삼성의 부품 기술과 현대차 로봇 역량 결합

양대 그룹이 앞으로 협력을 확대할 분야로는 피지컬 AI가 꼽힌다. 피지컬 AI는 AI가 현실 세계를 인식하고 판단해 자동차나 로봇 등 물리적 기기를 움직이도록 하는 기술이다. 자율주행차와 산업용 로봇, 휴머노이드 등에서 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다.

삼성은 AI 연산을 담당하는 반도체부터 고성능 메모리, 이미지센서, 배터리, 디스플레이, 통신 기술까지 피지컬 AI 구현에 필요한 핵심 부품과 기술을 보유하고 있다. 현대차그룹은 완성차 개발과 대규모 제조시설 운영 경험에 더해 자율주행과 로보틱스 분야의 기술력을 확보하고 있다.

두 그룹의 기술이 결합하면 로봇의 인지와 판단, 구동에 필요한 반도체와 센서, 에너지 공급 장치를 통합적으로 개발할 수 있는 기반이 마련된다. 특히 로봇은 자동차보다 제한된 공간에 배터리를 탑재해야 하는 만큼 소형화와 에너지 효율, 안정적인 전력 공급이 중요하다. 삼성SDI와 현대차·기아의 로봇 배터리 공동 개발이 주목받는 이유다.

소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전환도 협력 확대의 계기다. 차량의 기능을 소프트웨어로 구현하고 지속적으로 업데이트하는 구조에서는 고성능 반도체와 메모리, 통신장치, 디스플레이의 중요성이 커진다. 삼성의 전자 계열사들이 보유한 기술을 현대차그룹의 차량 플랫폼과 연결할 기회가 확대되는 셈이다.

이날 삼성은 행사장에 주요 계열사의 미래 모빌리티 솔루션을 전시했다. 삼성전자 DS부문은 차량용 반도체를, 삼성SDI는 전고체 배터리와 배터리 셀·팩을 선보였다. 삼성전기는 카메라 모듈과 차량용 적층세라믹콘덴서(MLCC)를, 삼성디스플레이와 하만은 차세대 디스플레이와 통합제어장치(CCU), 통신제어장치(TCU) 등을 소개했다.

여러 계열사의 기술을 한자리에서 공개한 것은 현대차그룹의 미래차 개발 과정에서 삼성의 부품·솔루션을 폭넓게 활용할 수 있다는 점을 보여주려는 취지로 풀이된다. 다만 이번 행사에서 새로운 공동 투자나 공급계약이 발표되지는 않아 향후 실질적인 협력 사업으로 이어질지가 관건이다.

삼성전자 서천연수원에서 9일 열린 'HMG Appreciation Day'에 참석한 삼성-현대자동차그룹 경영진들이 삼성의 미래 모빌리티 솔루션 전시부스를 참관하고 있다. [사진=삼성전자]

◆ 창업 세대부터 3대째 교류…총수 간 신뢰가 바탕

양대 그룹의 협력에는 창업 세대부터 이어진 오랜 신뢰 관계가 자리하고 있다.

이병철 삼성 창업회장은 1985년 투병 중에도 정주영 현대차그룹 창업회장의 고희연에 참석해 백자를 선물했다. 이건희 삼성 선대회장도 2001년 정몽구 당시 현대·기아차 회장을 삼성 영빈관 승지원에 초청해 단독 회동을 가졌다.

이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장은 이러한 관계를 실제 사업 협력으로 구체화했다. 두 회장은 2020년 5월 삼성SDI 천안사업장과 같은 해 7월 현대차·기아 남양연구소에서 잇달아 만나 차세대 전기차 배터리와 미래 모빌리티 협력 방안을 논의했다. 이후 2023년 첫 배터리 공급계약 체결로 이어졌다.

이번 행사는 두 총수 사이의 신뢰를 주요 계열사 경영진 전반으로 확장한다는 의미도 있다. 사업별로 분산된 협력 관계를 그룹 차원에서 공유하면서 새로운 기술과 사업 기회를 발굴할 수 있는 기반을 넓히는 것이다.

특히 글로벌 자동차·전자업계가 AI와 로보틱스를 중심으로 빠르게 재편되는 상황에서 각 분야의 경쟁력만으로는 미래 시장을 선점하기 어렵다는 인식도 작용한 것으로 풀이된다. 세계적인 전자·반도체 기술을 보유한 삼성과 완성차·로봇 사업 역량을 갖춘 현대차그룹의 협력이 새로운 성장동력 확보로 이어질지 주목된다.

syu@newspim.com

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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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