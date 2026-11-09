임광현 "월급통장, 정류장 아닌 호수 돼야"…'월급방위대 TF' 본격 가동

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수석보좌관회의 주재…직장인 생활비 절감·가처분소득 확대

월세 세액공제·EITC 확대…퇴직연금 사외 적립 의무화 추진

결혼비용 '깜깜이' 개선…가격 공개·공공예식장 개방 확대

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 임광현 대통령비서실장은 9일 직장인의 생활비를 절감하고 실질적 가처분소득을 늘리도록 지원하는 '월급방위대 태스크포스(TF)'의 본격적인 활동을 강조했다.

안귀령 청와대 부대변인은 서면 브리핑에서 임 실장이 이날 오후 주재한 수석·보좌관 회의에서 "직장인 사이에서 '월급통장은 정류장'이라는 자조 섞인 말이 있다"며 "월급통장은 돈이 잠시 스쳐 가는 정류장이 아니라 오래 머물 수 있는 호수가 돼야 한다"고 말했다고 전했다.

[서울=뉴스핌] 임광현 대통령 비서실장이 지난달 19일 청와대에서 직원들과 대화를 나누고 있다. [사진=청와대] 2026.10.20 photo@newspim.com

◆李대통령의 '월급방위대'…청와대 TF로 운영

임 실장은 회의에서 이재명 대통령이 당대표 시절 '월급방위대'를 직속으로 설치하고 직장인을 위한 정책을 기획·수립한 바 있다고 소개했다.

임 실장은 이어 대통령비서실에 '월급방위대 TF'를 운영해 직장인의 생활비를 절감하고 실질적 가처분소득을 늘리는 체감도 높은 정책을 속도감 있게 추진하겠다며, 지난주 TF 설치를 지시했다고 밝혔다.

임 실장은 정부가 추진 중인 과제로 ▲종합소득 기본공제 대상자 요건 완화 ▲월세 세액공제 한도 확대 ▲근로장려세제(EITC) 확대 등을 꼽았다.

◆퇴직연금 기능 강화·생활비 지원…법안·예산안 국회 통과 총력

임 실장은 2028년부터 단계적으로 적용되는 퇴직연금 사외 적립 의무화 등 퇴직연금 기능을 강화해 퇴직금 체불을 예방하고, 수익률도 상대적으로 높아질 수 있다며, 관련 법안이 조속히 통과될 수 있도록 국회와 협의하겠다고 강조했다.

아울러 교통비를 절감하는 '모두의 카드' 환급 확대와 지방국립대 자녀 등록금 전액 지원, 아이돌봄서비스 정부 지원 비율 상향, 우리아이 자립펀드 신설 등도 내년 예산안에 포함해 시행을 준비하고 있고, 예산안이 적기 통과될 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔다.

◆결혼비용 '깜깜이' 손본다…"직장인들의 삶이 바로 민생"

임 실장은 결혼 비용을 낮추는 정책도 본격화하기로 했다. 또 이른바 '결혼 비용 깜깜이' 문제도 지적했다.

공정거래위원회가 지난 5일 발표한 모니터링 결과를 살펴보면 전국 예식장과 결혼준비대행업체(스튜디오·드레스·메이크업) 568곳 가운데 267곳(47.0%)이 가격 등 중요 정보를 공개하지 않은 것으로 나타났다.

임 실장은 이를 개선할 수 있도록 가격 정보 공개를 확산하고 예식장업의 '착한가격업소' 지정을 확대하는 한편, 공공예식장을 국민에 더 많이 개방해 신혼부부와 부모들이 결혼 비용 절감을 체감할 수 있도록 신속히 추진하겠다고 설명했다.

임 실장은 끝으로 "직장인들의 삶이 바로 민생"이라며, 생활비를 줄이고 가처분소득을 늘릴 수 있는 정책을 지속적으로 발굴하고 실행하는 '월급방위대 TF'를 본격적으로 활동하겠다고 강조했다.

the13ook@newspim.com