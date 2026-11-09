경부고속도로 경부동탄터널서 5중 추돌 사고...29명 부상

AI 핵심 요약beta
- 9일 화성 경부고속도로 터널에서 차량 5대가 연쇄 추돌했다.
- 이 사고로 3명이 중상을 입고 26명이 경상을 입었다.
- 경찰과 소방 당국은 블랙박스 등을 토대로 사고 경위를 조사하고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화성=뉴스핌] 박승봉 기자 = 9일 오전 화성특례시 경부고속도로 부산 방향 터널 내에서 차량 5대가 연쇄 추돌해 29명이 다치는 사고가 발생했다.
소방 당국 등에 따르면 이날 오전 9시 36분께 화성시 동탄구 영천동 경부고속도로 부산방향 경부동탄터널 내부에서 다중 추돌 사고가 발생했다는 신고가 접수됐다.
사고는 화물차가 앞서가던 승용차 2대와 버스 2대를 잇따라 들이받으면서 5중 연쇄 추돌로 이어진 것으로 조사됐다.
이 사고로 버스 1 운전자 A(70대)씨가 하지 통증 등을 호소해 오전 10시 27분께 구조되는 등 버스 승객을 포함해 총 3명이 중상을 입었다. 버스 탑승객 26명도 경상을 입어 출동한 구급대 등에 의해 인근 병원으로 분산 이송됐다.
당시 차량 5대에는 총 58명(버스1 17명, 버스2 37명, 화물차 1명, 승용차1 1명, 승용차2 2명)이 탑승해 있었던 것으로 확인됐다.
경찰과 소방 당국은 목격자 진술과 차량 블랙박스 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위와 피해 규모를 조사하고 있다.
1141world@newspim.com