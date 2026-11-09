[마감시황] 코스피 5018선 후퇴…반도체 반등 속 2차전지·바이오 부진

AI 핵심 요약beta
- 9일 코스피와 코스닥이 외국인·개인 매도로 하락 마감했다
- 반도체주는 저가 매수세에 반등했지만 2차전지·바이오는 약세를 보였다
- 달러·원 환율은 전 거래일보다 9.5원 내린 1347.1원에 마감했다
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삼성전자·SK하이닉스 강세, 알테오젠 16% 급락·에코프로 그룹주 8%대 약세
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 9일 코스피와 코스닥이 하락 마감했다. 기관이 양 시장에서 순매수에 나섰지만 외국인과 개인의 매도 물량을 소화하기에는 역부족이었다. 반도체 대형주는 저가 매수세에 힘입어 반등했으나 2차전지와 바이오 등 주요 업종이 약세를 보이면서 지수 하락을 이끌었다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 40.84포인트(0.81%) 내린 5018.85에 거래를 마쳤다. 기관이 7196억원을 순매수했지만 개인과 외국인은 각각 5111억원, 6585억원을 순매도했다.
시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자(0.64%), SK하이닉스(0.35%), 삼성전자우(0.40%) 등이 상승했다. 반면 SK스퀘어(-0.28%), LG에너지솔루션(-5.78%), 삼성바이오로직스(-0.40%), 삼성전기(-3.10%), 현대차(-2.86%), KB금융(-0.07%), 셀트리온(-0.47%) 등은 하락했다.
코스닥지수도 전 거래일보다 5.30포인트(0.82%) 내린 638.97에 장을 마감했다. 기관이 1048억원을 순매수한 반면 개인과 외국인은 각각 167억원, 943억원을 순매도했다.
종목별로는 주성엔지니어링(6.70%), 심텍(6.84%), 이오테크닉스(6.00%) 등 반도체 관련주가 강세를 보였다. 반면 알테오젠(-16.01%)을 비롯해 에코프로(-8.46%), 에코프로비엠(-8.66%), 레인보우로보틱스(-5.76%) 등이 큰 폭으로 내렸다. HLB(-3.52%), 삼천당제약(-0.24%), 리노공업(-0.32%)도 약세를 나타냈다.
이경민 대신증권 연구원은 "반도체 업종은 저가매수세 유입으로 반등에 성공했다"며 "약화된 투자심리 속 여타 업종은 약세를 지속하며 업종별 차별화 장세가 전개되고 있다"고 말했다.
한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 9.5원 내린 1347.1원에 주간 거래를 마쳤다.
rkgml925@newspim.com