[중국증시 마감] 거래 한파 속 석탄·로봇株 온기…성장주 희비 교차

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상하이종합지수 3660.79(+11.61, +0.32%)

선전성분지수 11145.49(-30.29, -0.27%)

촹예반지수 2458.56(-6.67, -0.27%)

커촹50지수 1256.96(+3.76, +0.30%)

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 9일 중국 본토 A주 증시 4대 대표지수가 혼조 마감했다.

상하이종합지수는 0.32% 상승한 3660.79, 선전성분지수는 0.27% 내린 11145.49, 촹예반(創業板)지수는 0.27% 떨어진 2458.56, 커촹50(科創50)지수는 0.30% 오른 1256.96 포인트로 장을 마쳤다.

시장 전체 거래대금은 1조4946억 위안으로 전 거래일 대비 1770억 위안 줄었고, 3100개가 넘는 종목이 하락했다.

이날 시장은 거래대금이 감소한 가운데 업종별 차별화가 뚜렷하게 나타났다. 상하이종합지수가 소폭 상승했지만 선전성분지수와 촹예반지수는 하락했고, 전체 하락 종목 수도 3100개를 웃돌았다. 지수만 보면 보합권 흐름이지만 실제 투자자들이 체감하는 시장 분위기는 다소 부진했던 셈이다.

업종별로는 석탄 채굴·가공, 전자부품, 가스, 6G, 위성항법 관련 종목이 강세를 나타냈다. 반면 에너지 금속, 태양광 설비, 게임, 보험, 자동차 완성차 업종은 약세를 보였다.

이날 업종별 등락 흐름을 분석해보면 크게 △겨울철 난방 수요를 앞둔 석탄·가스 등 에너지주의 강세 △6G·위성항법·상업우주항공·휴머노이드 로봇 등 차세대 기술 테마의 부각 △에너지 금속과 태양광 등 기존 성장주에서 나타난 차익실현과 투자심리 위축의 세 가지 포인트로 요약할 수 있다.

이날 가장 두드러진 상승세를 보인 업종은 석탄 채굴·가공이다.

북방 지역을 중심으로 기온이 낮아지고 난방 시즌이 본격화하면서 발전소와 난방 시설의 석탄 소비가 증가할 것이라는 기대가 매수세를 자극했다.

공급 측면에서 주요 산지의 생산·안전관리 규제가 이어지는 가운데 발전소와 유통업체의 겨울철 재고 비축 수요가 점차 확대될 것이라는 전망이 제기됐다. 석탄 가격의 급등보다는 겨울철 수요 증가와 공급 제약이 맞물리면서 가격이 높은 수준을 유지할 것이라는 기대가 주가에 반영된 것으로 해석된다.

특히 석탄 섹터는 상대적으로 안정적인 현금흐름과 배당 매력을 갖춘 업종이라는 점에서 시장 불확실성이 커질 때 방어적 투자처로 부각될 수 있다.

가스 업종의 강세도 석탄과 비슷한 계절적 요인에서 비롯된 것으로 볼 수 있다. 기온 하락으로 가정용 난방과 산업용 에너지 소비가 늘어날 것으로 예상되면서 천연가스 공급과 유통 관련 기업에 관심이 집중됐다.

6G와 위성항법, 상업우주항공 관련 종목도 강세를 나타냈다. 이들 업종은 차세대 통신망과 위성 인터넷, 우주 인프라 구축이라는 공통된 산업 성장 스토리를 갖고 있다.

특히 6G는 지상 통신망과 저궤도 위성 통신을 결합하는 방향으로 발전할 가능성이 크다. 이에 따라 통신장비, 광통신 부품, 위성 통신 단말기, 안테나, 고주파 부품 등 관련 공급망 기업에 대한 기대가 커지고 있다.

휴머노이드 로봇 관련주도 시장의 주요 관심을 받았다. 중국은 로봇 본체뿐 아니라 감속기, 서보모터, 센서, 제어 시스템, 핵심 소재 등 부품 공급망의 국산화를 추진하고 있다. 기술 개발을 넘어 실제 제조 현장 적용과 상용화 가능성이 투자 판단의 핵심 변수로 부상하는 상황이다.

한편, 이날 중국 인민은행 산하 외환거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.7188 위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.7168 위안) 대비 0.0020 위안 오른 것으로 위안화 가치로는 0.03% 낮아진 것이다.

[그래픽 = 텐센트 증권 자료 캡처] 11월 9일 상하이종합지수 주가 추이.

pxx17@newspim.com